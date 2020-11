Google Assistant permet enfin de programmer vos objets connectés à la voix

Google Assistant est désormais capable de programmer des commandes à la voix. Comme le souligne Google, l'assistant vocal est en mesure d'allumer vos ampoules connectées à une heure précise ou pendant un laps de temps prédéfini. Jusqu'ici, il fallait absolument passer par l'application Google Home pour planifier l'activation d'une commande.

Google vient d'annoncer l'arrivée d'une nouveauté de taille pour le Google Assistant. Dans un billet publié sur son site officiel, la firme de Mountain View explique : “la fonction Actions planifiées permet aux utilisateurs de planifier facilement une commande de leur maison intelligente à déclencher ultérieurement”.

Concrètement, les utilisateurs d'un smartphone Android avec Google Assitant ou d'une enceinte Google Home/ Google Nest pourront planifier l'activation/ désactivation d'un objet connecté en parlant avec l'assistant. Ainsi, vous pouvez demander à votre enceinte connectée d'allumer la lumière de votre bureau à 8H30, d'éteindre la lampe de votre chambre tous les jours à 23h ou de lancer votre machine à café le dimanche à 9h (via une prise connectée par exemple).

Google Assistant creuse l'écart avec Siri et Amazon Alexa

Enfin, vous pouvez aussi demander à l'assistant d'allumer un objet connecté pour une durée limitée. Par exemple, vous pouvez demander au Google Home/ Google Nest d'allumer la lampe des toilettes pour une période de 5 minutes. “Les commandes peuvent être planifiées pour le jour en cours ou un autre dans les 7 jours à venir” précise Google.

Jusqu'ici, Google Assistant était uniquement capable de lancer une commande au moment présent. Vous pouviez par exemple demander à l'assistant d'allumer une lumière ou d'éteindre votre téléviseur. Tout fonctionnait uniquement en temps réel. Pour planifier des tâches ou des actions, il fallait absolument passer par l'application Google Home et programmer tout ça manuellement. Les autres assistants vocaux du marché, Amazon Alexa et Siri, ont les mêmes limitations. Pour automatiser des tâches, il faut se rendre dans l'application Amazon Alexa et créer une routine. Les utilisateurs d'un HomePod/ HomePod Mini doivent passer par la section Automatisation de l'application Maison intégrée par défaut sur iOS, iPadOS et MacOS.

Google avait déjà annoncé l'arrivée de ces nouveautés lors du salon CES 2020 de Las Vegas. L'ajout de l'option sur son site laisse penser que le déploiement a débuté. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'utiliser ces nouvelles commandes sur notre Google Home. Et chez vous ? Avez-vous pu planifier l'activation d'un objet connecté uniquement en communiquant avec Google Assitant ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.