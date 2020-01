Pixel 4a : une nouvelle fuite révèle l’existence de deux modèles compatibles 5G

Le Pixel 4a, dont l’officialisation pourrait avoir lieu au Google I/O 2020, pourrait être accompagné non pas d’un, mais de deux modèles compatibles 5G. Les trois noms de code, découverts dans le code source d’Android AOSP, correspondraient bien à trois modèles commerciaux. Deux d’entre eux seraient compatibles 5G.

Fin de semaine dernière, Google a annoncé les dates de l’édition 2020 de sa conférence dédiée aux développeurs. Le Google I/O ouvrira ses portes le 12 mai et durera jusqu’au 14 mai. Durant la plénière d’ouverture, Sundar Pichai devrait lever le voile sur la prochaine version d’Android, dont la lettre est « R ». Et, si le programme de cette année est similaire à celui de 2019, Google devrait présenter la nouvelle génération de Pixel milieu de gamme.

Cette génération a fait l’objet de nombreuses indiscrétions ces dernières semaines. Mi-janvier, l’une d’entre elles révélait l’existence de trois pseudonymes intégrés dans le code source d’Android AOSP : Sunfish, Redfin et Bramble.

Il y aurait trois Pixel 4a dont deux compatibles 5G

Ce week-end, le site XDA Developers dévoilait que ces trois noms de codes étaient à nouveau cités. Ils ont été découverts dans l’APK de la nouvelle version de Google Camera (laquelle est estampillée 7.3). Une fois l’archive récupérée, XDA Developers l’a décortiquée et a découvert un nouveau dossier appelé « pixel_20_mid_range ». Dans ce dossier se trouveraient les trois noms de code, les rapprochant donc tous les trois de la série Pixel 4a et indiquant, implicitement, que les trois pseudonymes correspondraient à trois modèles commercialisables.

Rappelons que Sunfish serait le modèle standard (et 4G) de la série Pixel 4a. Il fonctionnerait avec le Snapdragon 730. Redfin, quant à lui, serait sa déclinaison 5G dotée d’un Snapdragon 765. Les premières constatations indiquaient alors que Bramble n’était qu’une plate-forme de développement. Il était lui aussi équipé du chipset 5G milieu de gamme de Qualcomm. Mais ce ne serait donc pas le cas : il correspondrait lui aussi à un modèle commercialisable. Reste à savoir quelles seront les différences entre Redfin et Bramble. Selon nous, le second pourrait être la version XL du premier. Confirmation ou non de cette hypothèse en mai prochain.

