Google I/O 2020 : lancement le 12 mai, Android 11 et le Pixel 4a au programme

La Google I/O 2020 se tiendra du 12 au 14 mai 2020, annonce la firme de Mountain View. Lors de cette conférence annuelle dédiée aux développeurs, Google va lever le voile sur les principales nouveautés d’Android 11. Dans la foulée, la marque pourrait présenter le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme.

La Google I/O aura lieu du 12 au 14 mai 2020 au Shoreline Amphitheatre, près du siège de Google à Mountain View (Californie). C’est déjà la cinquième fois que la firme américaine organise sa conférence annuelle à cet endroit.

Fidèle à ses habitudes, Google devrait dévoiler de nombreuses nouveautés lors de la conférence d’ouverture du 12 mai. Dans un premier temps, on s’attend à que le géant du net évoque les nouveautés d’Android 11, la onzième mise à jour majeure d’Android. L’an dernier, Google a en effet annoncé mettre un terme aux noms de bonbons et de friandises. Baptisée Android R en interne, la mise à jour est déjà en cours de test sur des Pixel 4.

Dans la foulée de la conférence, Google devrait mettre en ligne une deuxième beta publique. Au vu du calendrier habituel de l’entreprise, on s’attend à ce que la première beta soit en effet proposée dès le mois de mars. La présentation de la version finale n’est pas attendue avant la fin du mois d’août. Evidemment, ces dates peuvent encore changer.

Lire également : Pixel 4a – Google pourrait l’officialiser avec son premier smartphone compatible 5G

Google pourrait aussi profiter de l’occasion pour dévoiler le successeur du Pixel 3a : le Pixel 4a. Orienté milieu de gamme, le smartphone sera sublimé d’un écran troué et d’un double appareil photo disposé dans un carré. Sans surprise, il s’agirait simplement d’une version allégée du Pixel 4.

Enfin, il n’est pas impossible que Google évoque le lancement de Stadia ou présente de nouveaux objets connectés estampillés Nest, comme c’était le cas l’an dernier. Qu’attendez-vous de la conférence de Google cette année ? On attend votre avis dans les commentaires.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020