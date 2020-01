Google Pixel 4a : la version XL ne serait pas envisagée

Coup de théâtre dans la grande famille des Pixel de Google : le Pixel 4a, prochain smartphone milieu de gamme de la firme de Mountain View, pourrait finalement ne pas être accompagnée d’une version XL. Seule la version classique serait conservée, parce qu’elle serait plus populaire.

Sur le marché des smartphones, Google est un métronome. Une version d’Android par an, annoncée au Google I/O et lancée à la rentrée (ou un peu avant). Des smartphones qui viennent par paire : une version classique et une version XL. En 2019, la firme a doublé la mise avec une paire de Pixel milieu de gamme en début d’année, les Pixel 3a et Pixel 3a XL, et une paire de smartphones haut de gamme en fin d’année, les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Un nouveau calendrier qui ne bouscule en rien ses habitudes, mais les enrichit, tout simplement.

Malgré les coups durs commerciaux, notamment hors des États-Unis, Google n’a pas perdu son cap. Deux modèles. Un grand et un petit. Avec le Pixel 4a, successeur du Pixel 3a dont la sortie serait prévue au printemps, il se pourrait (avec un conditionnel appuyé) que la version XL ne soit pas envisagée. La rumeur est lancée par Dave Lee, youtubeur américain spécialisé dans l’actualité technologique. Dans une vidéo qu’il a postée sur la plate-forme de streaming de Google, et que vous pouvez retrouver en fin de cet article, il y explique que cette décision est tout simplement due aux chiffres de vente du Pixel 3a XL.

Trop de concurrence sur les phablettes à prix modéré

Selon ses informations, le Pixel 3a XL aurait généré de moins vente que prévu. Plus encore, le Pixel 3a XL aurait été moins populaire que le Pixel 3a, alors que, habituellement, ce sont les versions phablettes qui se vendent le mieux. Il faut dire que le Pixel 3a XL se mesurait à de nombreux modèles très qualitatifs, comme les Redmi Note, les Honor, les Realme ou encore certains Oppo. Et sur le segment milieu de gamme économique, le prix est d’une importance capitale.

Dernier détail dévoilé par le youtubeur, le Pixel 4a se déclinerait en quatre couleurs. Nous y retrouverions les versions blanches et noires, comme toujours, ainsi que la robe orange, découverte avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Le violet serait quant à lui remplacé par le bleu, une couleur qui n’a pas été utilisée par Google depuis la première génération de Pixel. Notez que si cette information se confirme, le Pixel 4a serait le premier Pixel à bénéficier de quatre couleurs à son lancement.