Google déploie Call Screen sur le Pixel 3a, Pixel 2 et les premiers Pixel

Google vient de lancer le déploiement de la fonctionnalité Call Screen sur les Pixel 3a, les Pixel 2 et les premiers Pixel lancés en 2016. Cette option, actuellement réservée aux utilisateurs en Amérique du Nord, permet de rediriger un appel téléphonique vers Google Assistant. De même, l’assistant vocal peut aussi prendre en charge automatiquement les appels indésirables à votre place.

En fin 2018, Google lançait « Call Screen » avec ses Pixel 3 et Pixel 3 XL. Initialement, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de transférer manuellement un appel indésirable à Google Assistant. L’assistant intelligent décroche alors et prévient que « la personne que vous essayez de joindre utilise un service de filtrage de Google ». Les utilisateurs reçoivent alors une copie en version texte de l’échange. Avec son arrivée sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL fin 2019, l’option Call Screen s’est affinée. Google Assistant est maintenant capable de filtrer automatiquement les appels indésirables sur base du numéro de téléphone de l’appelant.

« Call Screen utilise les contacts stockés sur votre téléphone pour déterminer s’il faut filtrer un appel. Si vous ne souhaitez pas qu’un numéro soit filtré, enregistrez-le en tant que contact » explique Google sur son site web. De plus, Google Assistant « peut détecter les appels automatisés et les appels de spam à partir des numéros de la base de données de spam de Google ». De la même manière, les iPhone sous iOS 13 bloquent automatiquement les appels en provenance d’un numéro inconnu.

Les Pixel pourront répondre à votre place aux appels indésirables

L’option est intégrée nativement à l’application Téléphone des Pixel 3 et des Pixel 4. Comme promis, Google a finalement lancé le déploiement de cette fonctionnalité sur ses anciens Pixel il y a quelques jours. L’option est déjà apparue chez une poignée de Pixel 2, de Pixel 3a et de premiers Pixel, pourtant obsolètes depuis le mois de décembre 2019. Pour l’heure, Call Screen est réservé aux utilisateurs résidents aux Etats-Unis et au Canada. On ignore quand la fonctionnalité sera proposée en français et sur le continent européen.