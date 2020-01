Pixel 4a : Google pourrait l’officialiser avec son premier smartphone compatible 5G

Alors qu’une rumeur affirme que le Pixel 4a pourrait être officialisé seul, une nouvelle fuite suggère le contraire. Le nom de code d’un smartphone a été découvert dans le code source d’Android AOSP. Et ce modèle serait équipé du Snapdragon 765, un chipset de Qualcomm compatible 5G.

Combien de Pixel milieu de gamme seront présentés cette année par Google ? Il y a quelques jours encore, les dernières rumeurs laissaient entendre que le Pixel 4a ne serait pas proposé en version XL. La raison invoquée : il y aurait une trop forte concurrence sur le marché des phablettes milieu de gamme, entre Honor, Xiaomi, Oppo, Realme ou encore Nokia. Nous supposions alors que le Pixel 4a pourrait être présenté seul.

Mais une nouvelle fuite dément cette hypothèse. Le Pixel 4a ne serait pas officialisé seul. Il serait accompagné d’un smartphone 5G. L’information provient du site XDA Developer qui a découvert dans le code source d’AOSP (Android Open Source Project, pour rappel) plusieurs noms de code se rapportant à des plates-formes en cours de développement. Régulièrement, Google ajoute en effet quelques dossiers et fichiers se rapportant aux projets en cours. Certains deviennent des produits commerciaux. D’autres restent des prototypes.

Un smartphone sous Snapdragon 765 en développement

Il y aurait trois nouveaux pseudonymes, dont celui du Pixel 4a. Ce dernier s’appellerait Sunfish. Les informations récoltées par XDA Developer indiquent que ce smartphone est équipé d’un Snapdragon 730, un chipset milieu de gamme compatible 4G de Qualcomm. Vous le retrouvez dans quelques smartphones récents, comme le Galaxy A71 ou le Redmi K30, par exemple. C’est le design de ce dernier qui illustre cet article.

Les deux autres noms de code sont Redfin et Bramble. Ce sont deux plates-formes fonctionnant avec le Snapdragon 765 de Qualcomm. Ce chipset est la version milieu de gamme du Snapdragon 865. Leur principal point commun : intégrer un modem 5G. Selon XDA Developer, seul le premier deviendrait un produit commercial, le second étant une plate-forme de développement. Il s’agirait du premier smartphone 5G de Google.

Le Pixel 4a pourrait donc être accompagné d’un « Pixel 4a 5G ». Une perspective qui n’est pas intéressante, puisqu’elle permettrait de rendre la 5G plus accessible dans le catalogue de Google. Autre information dévoilée par le site indien, Redfin serait développé par un ODM, un prestataire de service externe. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de FIH Mobile, la filiale de Foxconn qui conçoit des smartphones en marque blanche. Elle travaille pour Nokia et Sharp, par exemple. Le téléphone ne serait donc pas développé en interne par les ingénieurs de HTC embauchés par Google.

