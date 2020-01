Pixel Buds 2 : la sortie des nouveaux écouteurs True Wireless de Google se rapproche

Les Google Pixel Buds 2 (2020) sont bien en approche : les écouteurs True Wireless viennent de passer l’étape de la certification Bluetooth. Deux références sont mentionnées. Les deux sont certifiés pour la norme Bluetooth 5.0.

Google avait parlé du successeur des Pixel Buds lors de l’événement Made By Google en octobre 2019 – où la firme avait également présenté les Pixel 4 et le PixelBook Go. Les nouveaux écouteurs sont les premiers vrais True Wireless de la marque puisqu’ils coupent le cordon qui reliait les deux écouteurs sur la génération précédente. Ils bénéficient de Hey Google, d’un son qui s’adapte en fonction de l’environnement, d’appels plus clairs, traduction en direct, et autres nouveautés.

On ne sait pas encore tout, notamment la présence ou non de la réduction de bruit active, ou la capacité de la batterie. D’ailleurs, à la suite de la présentation en octobre, Google avait exposé des maquettes non-fonctionnelles des écouteurs, empêchant d’en savoir immédiatement plus – la firme s’en remettant simplement à une fenêtre de sortie en 2020. Pourtant, à en croire des documents de certifications bluetooth, la sortie des Pixel Buds 2 est désormais imminente.

Certification bluetooth, lancement imminent

Deux références, G1007 et G1008 sont ainsi apparues dans la base de données de Bluetooth Launch Studio. Deux références qui pourraient indiquer deux produits distincts bien que vraisemblablement, l’une des références désigne les écouteurs, tandis que l’autre, le boîtier de recharge. On sait que ces deux références sont désormais certifiées Bluetooth 5.0 dans la catégorie « accessoire de téléphonie mobile ».

Le site GSMArena avance également qu’il n’aura pas de codec aptX car l’appareil n’utilise aucun matériel Qualcomm (c’est Bestechnic qui fournirait la firme cette année). Les documents mentionnent aussi cette description du produit : « les Google Pixel Buds délivrent un son riche, des appels clairs, et l’aide mains libres de Google Assistant. Ils sont conçus pour votre confort, basé sur le scan de millier d’oreilles. Cette forme ajustée offre une tenue sécurisée pendant que des ouvertures permettant de rester ouvert aux sons environnants ».

Les Pixel Buds 2 sont attendus pour début 2020. Il est possible que Google les lance officiellement en marge de sa conférence Google I/O au mois de mai.

Source : GSMArena