Pixel 4a : Google lancerait finalement le smartphone le 3 août 2020

Le Pixel 4a arrive enfin ! Après plusieurs reports successifs, Google aurait finalement décidé de présenter son nouveau smartphone milieu de gamme lors d’une conférence en ligne le 3 août 2020.

Cette année, la pandémie de Covid-19 a complétement bousculé les plans de Google, dont le calendrier de sortie du Pixel 4a. Attendu en mai dernier, puis en juin et en juillet, le smartphone continue de se faire désirer. Certaines fuites affirmaient même que le Pixel 4a ne sortirait pas avant le mois d’octobre avec les Pixel 5.

Selon le leaker Jon Prosser, Google aurait finalement fixé une date de présentation pour le Pixel 4a. La firme de Mountain View souhaiterait dévoiler son milieu de gamme dès le 3 août 2020. On s’attend à ce qu’une conférence exclusivement en ligne soit organisée. Google pourrait aussi se contenter d’un communiqué de presse à ce stade.

Sur son compte Twitter, Jon Prosser affirme être certain à 100% de ses informations. C’est assez rare venant de l’informateur pour être souligné. Ces derniers mois, le leaker a visé juste concernant de nombreux sujets, dont la date de sortie exacte de l’iPhone SE 2020. Néanmoins, Jon Prosser s’est déjà trompé à plusieurs reprises.

Quoi qu’il en soit, les fuites abondant dans le sens d’un lancement imminent se sont multipliées ces dernières semaines. Le Pixel 4a est ainsi apparu sur le site de deux revendeurs français : Ordimedia et eStock.fr. Peu après, le milieu de gamme a aussi été certifié par la FCC (Federal Communication Commission), commission américaine de la régulation des télécoms.

En parallèle, Google a cessé de commercialiser les Pixel 3a, confirmant l’arrivée imminente de son successeur. Enfin, le smartphone a même fait une brève apparition sur la boutique officielle de Google. La marque a d’ailleurs confirmé par erreur l’existence d’une déclinaison compatible avec le réseau 5G.

Si les informations de Jon Prosser se confirment, Google devrait rapidement annoncer la mise en place d’un événement.On vous en dit plus dès que possible sur les Pixel 4a. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!

The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!

Pixel 4a. August 3. 100%.

Only question is…

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020