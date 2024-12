Les conducteurs de voitures électriques ne repasseront jamais au thermique, ce sondage ne laisse aucun doute

Un sondage réalisé auprès de propriétaires de voitures électriques montre que pour rien au monde ils ne reviendraient à un modèle thermique. Il y a plusieurs raisons à cela.



Que ce soit pour “rouler plus propre” ou anticiper l'interdiction de vente des véhicules thermiques en Europe à partir de 2035, de plus en plus de gens optent pour une voiture électrique. Tous les fabricants automobiles ou presque s'y sont mis, alors ce n'est pas le choix qui manque. L'expérience peut varier en fonction du modèle choisi, mais globalement, les propriétaires de VE sont satisfaits de leur achat.

Ce n'est pas pour rien que de nombreuses personnes envisagent de passer à l’électrique dans les années à venir. Certes, il y en a qui veulent aujourd'hui revenir au thermique. Ils sont cependant une extrême minorité. Surtout si l'on s'intéresse au sondage mené par la Global EV Alliance auprès de 23 000 conducteurs de voitures électriques dans plusieurs pays du monde, dont la France. Les résultats parlent d'eux-mêmes.

Les propriétaires de voitures électriques ne se voient pas du tout reprendre une thermique

Au total, 92 % des interrogés disent que leur prochain véhicule sera électrique, tandis que seul 1 % veut revenir à un modèle à essence ou diesel. L'entre-deux que constitue les hybrides n'intéresse que 4 % des sondés. Plusieurs raisons expliquent ce succès des VE. Toutes n'ont pas le même poids dans la balance en revanche.

Lire aussi – Et si on s’était complètement trompé sur les batteries des voitures électriques ? Leur durée de vie est impressionnante

En première position avec 45 %, on trouve des coûts d'exploitation moins élevés (l'argent que coûte la voiture au quotidien après son achat). Vient ensuite le sentiment d'agir positivement pour l'environnement au niveau global (40 %) et local (32 %).

Le prix des VE est bon dernier avec 3 %, celui-ci constituant plutôt un frein à la transition. La peur de ne pas trouver facilement de bornes de recharge est également un facteur incitant à la prudence. Deux points qui n'ont pas échappé à Petter Haugneland, secrétaire général adjoint de l'Association Norvégienne des VE : “Si le secteur et les politiques veulent aider les clients potentiels, ils doivent s'efforcer de rendre le prix des voitures [électriques] compétitif et d'améliorer l'infrastructure de recharge“.

Source : Bloomberg