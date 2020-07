Le Pixel 4a se dévoile enfin via un rendu officiel. En effet, Google vient de publier par erreur un visuel de son prochain smartphone sur sa boutique officielle.

Décidément, il vaudrait mieux officialiser rapidement le Pixel 4a afin de mettre un terme à cette succession de boulettes et de fuites chez Google. Tandis que l’on sait quasiment tout du Pixel 4a alors qu’il n’a même pas encore été présenté, Google vient de se tirer une balle dans le pied en publiant par erreur un rendu officiel de son prochain smartphone sur la boutique officielle.

L’occasion pour nous de découvrir en détail la face arrière du smartphone, occupée par un lecteur d'empreintes digitales au centre et un module photo ressemblant à celui du Pixel 4. Ce visuel nous permet également de voir partiellement la face avant de l’appareil, avec la présence d’un capteur selfie en poinçon, dans le coin supérieur gauche de la dalle. Le bouton Power est passé au vert, toujours installé sur le côté droit de l’appareil.

Une version 5G également en préparation

Pour rappel, le Pixel 4a compte s’imposer comme le successeur direct du Pixel 3a. À l’instar de son prédécesseur, le Pixel 4a devrait être vendu entre 300 et 400 €. Grâce à un benchmark apparu sur Geekbench, nous savons que l’appareil embarquera un Snapdragon 730 de Qualcomm couplé à 6 Go de RAM. Il profiterait ensuite d’un écran 5,81″ en définition Full HD+ et doté d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Son autonomie inquiète néanmoins, puisque plusieurs rumeurs évoquent une batterie de 3140 mAh. En vue des caractéristiques techniques du Pixel 4a, cette capacité semble un peu légère et pourrait impacter sévèrement l’autonomie de l’appareil. Il faudra vérifier ça smartphone en main. En outre, nous avons appris une nouvelle de taille ce week-end.

En effet, Google a révélé sans le vouloir l’existence du Pixel 4a, du Pixel 5 mais aussi et surtout du Pixel 4a 5G. À défaut d’une version XL qui semble avoir été abandonnée par le constructeur, le Pixel 4a pourrait donc être proposé dans une version compatible 5G, équipée d’un processeur Snapdragon 765G. Dans tous les cas, après la publication de ce rendu par Google, il est probable que la présentation officielle du Pixel 4a soit imminente.

