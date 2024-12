Kraven The Hunter pourrait bien être le dernier film du Spider-verse de Sony

Kraven The Hunter pourrait bien être le dernier film du Spider-Verse mis en place par Sony. D'après de récentes informations partagées par The Wrap, la firme nippone veut arrêter les frais après de trop nombreux échecs au box-office.

Si Sony Pictures peut se targuer d'avoir été le premier studio à avoir donné ses lettres de noblesse au genre super-héroïque avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, la firme nippone a rapidement été supplantée par Marvel et le MCU du côté du box-office.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé de développer son propre univers cinématographique centré autour de Spider-Man. Dès 2018, Avi Arad et Amy Pascal, les têtes pensantes du projet, ont posé les premières pierres du Spider-Verse avec Venom.

Le Spider-Verse, un bon début et puis…

Malgré des critiques peu élogieuses, le film porté par Tom Hardy a rencontré un beau succès populaire avec 856 millions de dollars amassés au box-office mondial. Son effroyable suite Let There Be Carnage a même réussi à dépasser les 500 millions de dollars, grâce à de belles performances sur le marché asiatique (pour une raison inconnue, le public chinois est particulièrement friand de la franchise).

De quoi laisser penser à Sony qu'ils étaient sur la bonne voie. Néanmoins, les productions suivantes ont été de véritables gouffres financiers et des échecs cuisants pour le studio. On pense à Morbius, avec ses 167 millions de dollars de recettes mondiales… Et sa chute de fréquentation mémorable de 76 % dès le second week-end d'exploitation.

Madame Web, un autre formidable navet signé Sony Pictures, a même fait pire avec 52 millions de dollars encaissés à ses débuts (pour 107 millions au total). Soit l'un des pires démarrages jamais enregistrés pour un film de super-héros produit par un grand studio.

Et comme le rapportent nos confrères du site The Wrap, Sony ne compte même pas sur Kraven The Hunter pour réparer les pots cassés et sauver son Spider-Verse. Signe d'un certain manque de confiance dans le succès du long de J.C Chandor, le film sera diffusé dans 3 000 salles seulement, contre 4 000 pour le dernier Venom en date.

Clap de fin pour le Spider-Verse de Sony

Pire encore, l'entreprise japonaise aurait même déjà pris la décision d'arrêter les frais et d'enterrer le Spider-Verse en live-action aprè Kraven. “Le plus gros problème avec les spin-off de Sony Spider-Man semble être le manque de contrôle qualité. Les films ne sont tout simplement pas bons. Parfois, ce manque de qualité aboutit à un film que personne n'a demandé, comme ce fut le cas avec Madame Web, et c'est un scénario sans issu. Il est peut-être temps pour Sony de commencer à cultiver une propriété intellectuelle différente pour lancer de nouvelles franchises”, affirme une source interne de Sony.

D'après d'autres témoignages de l'industrie rapportés par The Wrap, Sony cherche maintenant à concentrer ses efforts sur des projets directement liés à Spider-Man. Le prochain Spider-Man 4 avec Tom Holland est évidemment en tête de liste, suivi du Beyond of The Spider-Verse, le 3e film d'animation centré sur Miles Morales et le multiverse.

Une série Spider-Noir est également en préparation pour la plateforme Prime Video. Basé sur une version alternative du personnage, le show prend place dans un New-York des années 1930 et le rôle principal serait d'ailleurs tenu par Nicolas Cage (rappelons qu'il a prêté sa voix au personnage dans Spider-Man Into The Spider-verse).

