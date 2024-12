Le site e-commerce Boulanger vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur l'achat d'un pack Samsung. À l'approche des fêtes de fin d'année, le pack constitué du PC portable Galaxy Book 4 et du SSD T7 Shield de 1 To revient à moins de 500 euros grâce à un cumul de promotions.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan lié au domaine de l'informatique, nous vous invitons à vous rendre sur le site Boulanger où le marchand français vous permet d'avoir un pack Samsung à un prix intéressant. Composé du PC portable Galaxy Book 4 et du SSD externe T7 Shield de 1 To, le bundle est à 598,90 euros au lieu de 748,89 euros.

Afin d'obtenir la remise de près de 150 euros, il suffit d'ajouter l'ordinateur portable (voir lien ci-avant) et le SSD (CLIQUEZ ICI) au panier. En plus de réduction de la part de Boulanger, il faut savoir que le Samsung Galaxy Book 4 est éligible à une offre de remboursement de 100 euros via la marque coréenne (voir conditions). Au total, l'ensemble revient alors au prix de 498,90 euros.

Lire également – Meilleurs PC portables : quel modèle choisir en 2024 ?

Annoncé à la fin de l'année 2023 par Samsung, le Galaxy Book 4 embarque un écran LCD anti-reflets de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable possède aussi un processeur Intel Core i5 1335U, 8 Go de mémoire de vive, un espace de stockage de 256 Go en SSD, une batterie de 54 Wh, une carte graphique Intel Iris Xe Graphics et le système d'exploitation Windows 11. La partie connectivité se compose du Wifi 6, du Bluetooth 5.2, de deux connecteurs USB-C, d'un port HDMI ou bien encore d'un slot pouvant accueillir une carte Micro SD.

Quant au Samsung T7 Shield, c'est un SSD externe portable qui offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 1050 Mo/s. L'appareil se distingue également par son design robuste, sa résistance aux chutes et son étanchéité. Enfin, ce SSD dispose aussi bien d'une interface USB-C que USB-A.