Le Google Pixel 4a serait équipé d’une batterie de 3140 mAh, faible autonomie à l’horizon ?

Le Google Pixel 4a se fait attendre, mais il existe bel et bien. Le smartphone passe en effet les certifications des télécoms un peu partout dans le monde. Son passage par l’organisme de Taiwan nous donne la capacité de sa batterie, et elle n’est pas énorme.

Le Pixel 4a n’est pas officiel et pour le moment et on ne sait pas vraiment quand Google compte le présenter. Cependant, inutile d’attendre que la firme de Mountain View se décide à en dire plus pour connaître ses caractéristiques. Le smartphone passe en effet par la case certification en ce moment. Partout dans le monde, divers organismes des télécoms approuvent la commercialisation prochaine du produit et nous donnent des détails sur ses caractéristiques. C’est au tour de Taïwan de le de faire aujourd’hui.

Ainsi, on apprend que le Pixel 4a serait équipé d’une batterie de 3140 mAh. Il serait également accompagné d’un chargeur rapide de 18 watts. Cela confirme donc les rumeurs précédentes qui voyaient un smartphone d’une capacité réelle de 3080 mAh.

Ne nous le cachons pas, cela est très moyen, surtout lorsqu’on voit les autres caractéristiques du produit. On peut toujours se dire que Google va pousser l’autonomie à son maximum, en passant par des astuces logicielles, par exemple, mais les caractéristiques brutes ne sont pour le moment pas encourageantes.

Prêt à être présenté

Le Google Pixel 4a est prêt à être présenté. Il a passé diverses certifications, notamment celle de la FCC, l’organisme américain des téléphones. Si Google veut le commercialiser dès demain, il a théoriquement la capacité de le faire. Les rumeurs évoquent une présentation dans le courant du mois de juillet pour une commercialisation en octobre. Une stratégie curieuse de la part du constructeur, qui pourrait en réalité s’adapter à la crise du coronavirus.

Pour rappel, le Pixel 4a serait équipé d’un écran de 5,81 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730 et de 6 Go de RAM. Il devrait proposer 64 ou 128 Go de stockage selon les modèles. Et vous, attendez-vous le Pixel 4A ? Cette confirmation de la batterie vous déçoit-elle ? Dites-le-nous dans les commentaires !