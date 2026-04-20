Cette découverte prouve qu’il existe bien quelque chose de plus rapide que la lumière

La vitesse de la lumière passe pour une limite absolue depuis plus d'un siècle. Des scientifiques viennent de prouver expérimentalement que l'obscurité peut la dépasser. Cette découverte fascinante ne contredit pourtant pas Einstein.

La physique de la lumière réserve encore bien des surprises. Des chercheurs avaient récemment réussi à créer de la lumière à l'état solide, une première mondiale liée aux lois de la physique quantique. Ces avancées rappellent que notre compréhension de la lumière évolue encore. La vitesse de la lumière dans le vide atteint 299 792 458 mètres par seconde. Elle est souvent présentée comme la barrière ultime de l'univers. Pourtant, cette limite ne s'applique qu'aux particules dotées d'une masse ou transportant de l'information. Tout le reste, en théorie, peut aller plus vite.

C'est précisément ce point qu'explorent des chercheurs depuis des décennies. Dès 1905, Albert Einstein précisait que c'est l'information qui ne peut dépasser cette vitesse, pas n'importe quel phénomène physique. D'autres équipes avaient déjà théorisé des bulles de distorsion pour voyager à des vitesses proches de celle de la lumière. Une équipe internationale menée par le Technion, l'Institut israélien de technologie de Haïfa, vient de confirmer expérimentalement qu'un phénomène sans masse ni information peut dépasser cette limite.

Le Technion prouve que l'obscurité peut dépasser la vitesse de la lumière

Une étude publiée dans la revue Nature apporte la preuve expérimentale d'une hypothèse vieille de cinquante ans. Les chercheurs ont analysé des points noirs au sein d'une onde de polariton. Il s'agit d'une particule hybride qui se déplace environ cent fois moins vite que la lumière dans le vide. Ces points correspondent à des zones où l'amplitude de l'onde tombe à zéro. On les appelle singularités optiques ou points nuls. Ils forment des tourbillons dans la structure de l'onde. Leur vitesse peut alors devenir superluminique, c'est-à-dire dépasser celle de la lumière. Le phénomène ressemble à un tourbillon dans une rivière qui dépasse la vitesse du courant lui-même.

L'obscurité ne transporte ni masse ni information. Elle est simplement l'absence de photons. C'est pour cette raison qu'elle échappe à la limite d'Einstein. Ce résultat ne permet pas d'envoyer un message plus vite que la lumière. Il ne remet donc pas en cause les lois de la relativité. Il confirme en revanche qu'une hypothèse théorique formulée il y a cinquante ans était juste. Une nuance qui change tout à la façon dont on comprend cette fameuse limite cosmique.