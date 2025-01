OpenAI dévoile Operator, un agent IA capable d’utiliser Internet à votre place

OpenAI franchit un pas décisif dans l'intelligence artificielle avec Operator, un nouvel agent capable de réaliser des tâches en autonomie sur internet. Disponible actuellement pour les abonnés ChatGPT Pro aux États-Unis, cet assistant virtuel promet de transformer radicalement notre interaction avec les technologies numériques.

Conçu comme un véritable assistant personnel numérique, Operator peut désormais accomplir des missions concrètes : remplir des formulaires, commander des courses, créer des mèmes, et bien plus encore. Son fonctionnement repose sur un modèle sophistiqué baptisé Computer-Using Agent (CUA), combinant les capacités visuelles de GPT-4o et un apprentissage par renforcement.

L'innovation réside dans sa capacité à naviguer et interagir avec les interfaces web exactement comme un humain. Grâce à des captures d'écran et des interactions souris/clavier, Operator peut explorer des sites, cliquer, saisir du texte et effectuer des actions sans nécessiter de développement spécifique.

Operator ne peut pas faire n’importe quoi, et heureusement !

OpenAI a développé des garde-fous intelligents pour garantir la sécurité. L'agent sait reconnaître les situations sensibles comme les écrans de connexion ou les informations de paiement, et propose systématiquement à l'utilisateur de reprendre la main. Il a également été programmé pour refuser les requêtes potentiellement nuisibles.

L'entreprise a initié des partenariats stratégiques avec des plateformes comme DoorDash, Instacart et Uber pour affiner les capacités d'Operator dans des contextes réels. Cependant, la firme reste transparente sur les limitations actuelles : certaines interfaces complexes comme la création de présentations ou la gestion de calendriers restent encore difficiles à gérer.

À terme, OpenAI ambitionne d'intégrer Operator directement dans ChatGPT et de l'étendre aux abonnements Plus, Team et Entreprise. La version actuelle, présentée comme un « aperçu de recherche », évoluera continuellement grâce aux retours des utilisateurs.

Pour accéder à Operator, les abonnés ChatGPT Pro peuvent se rendre sur operator.chatgpt.com et simplement décrire la tâche souhaitée. L'agent se met alors automatiquement au travail. Pour rappel, il vous faudra l’abonnement à ChatGPT le plus cher pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité, c’est-à-dire débourser 200 dollars par mois. Un gros investissement, mais qui pourrait bien vous faire gagner beaucoup de temps si cette nouvelle fonctionnalité s’avère aussi efficace que le promet OpenAI.