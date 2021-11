Le PC portable Lenovo Ideapad gaming 3 avec RTX 3050 est à moins de 700 € !

Le PC portable Lenovo Ideapad gaming 3 fait l'objet d'une réduction de 300 € à l'occasion de la Black Friday Week. C'est une occasion en or pour vous offrir un PC gamer aux solides configurations sous la barre des 700 €. À ce prix, vous avez une machine armée d'une GeForce RTX 3050 et d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H.

Le Black Friday, c'est aussi l'occasion de s'équiper d'un PC gamer à un prix très abordable. Nous avons déniché pour vous un bon plan intéressant sur le PC portable Lenovo Ideapad gaming 3. Son prix est forte chute (-300 €) chez Fnac/Darty et passe ainsi de 999,99 € à 699,99 €.

Ce PC gamer est calibré pour jouer en Full HD dans les meilleures conditions grâce notamment à la GeForce RTX 3050 qu'on retrouve à l'intérieur (8 Go de VRAM). Celle-ci est accompagnée d'un processeur AMD de dernière génération. En l'occurrence le Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz (fréquence de base) et pouvant grimper jusqu'à 4,2 GHz.

Le processeur est épaulé par 8 Go de RAM DDR5 et un stockage SSD de 512 Go. L'écran du Lenovo Ideapad gaming 3 est d'une diagonale de 15,6 pouces en définition de 1920 x 1080 pixels. Les aspects connectique et connectivité sont également satisfaisants. Le PC dispose de deux ports USB 3.2, d'un port USB-C et d'une sortie HDMI 2.0.

Et pour la connectivité, il dispose d'un port Gigabit Ethernet et du Wifi 802.11 ac (WiFi 5). Somme toute, le PC Lenovo Ideapad gaming 3 à 699 € est une excellente bonne affaire à saisir très vite dans le cadre de la Black Friday Week sur Fnac/Darty. Précisons que chez Darty, le PC est disponible uniquement en retrait dans plus de 50 magasins de l'enseigne.

