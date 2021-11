Ce PC portable gamer Asus TUF avec GeForce RTX 3070 est à prix canon avant le Black Friday

Le compte à rebours avant le Black Friday est lancé. La plus grosse journée de promos de l'année débute le 26 novembre prochain. Cependant, de nombreuses offres sont d'ores et déjà disponibles. Si vous cherchez un PC portable gamer récent à prix réduit, le bon plan que propose Rue du Commerce pourrait vous intéresser.

Avis aux gamers nomades : Rue du Commerce propose à 8 jours du Black Friday une promotion exceptionnelle sur le PC Gamer Asus – A17-TUF766QR-HX039 dans son coloris gris. S'il faut habituellement débourser 1 799,99 € pour s'en équiper, une réduction de 300 euros permet de l'acheter sous la barre des 1 500 euros, à très précisément 1 499,99 €. Au vu des composants qu'il embarque, c'est plutôt une excellente affaire.

En effet, ce PC portable gaming est doté d'un écran de 17,3 pouces de définition Full HD avec taux de rafraîchissement de 144Hz. Ce dernier présente par ailleurs un espace de couleurs 100 % sRGB. On retrouve une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 couplée à 16 Go de mémoire RAM et à un processeur AMD Ryzen R7-5800H. La partie stockage est assurée par une SSD NVMe PCIe d'une capacité de 512 Go.

Grâce à l'emplacement SSD supplémentaire vous pouvez y ajouter plusieurs téraoctets d'espace et ainsi installer encore plus de jeux. Une configuration solide qui vous assurera une expérience de jeu optimale quelque soit le titre auquel vous jouez. Enfin, notez qu'il est livré sans OS ce qui signifie qu'il faudra obligatoirement installer un système d'exploitation avant de pouvoir commencer à l'utiliser.

