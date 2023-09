Craquez sur ce PC portable gaming avec RTX 4060 à un très bon prix

Voici un excellent deal à ne pas rater sur le site Cdiscount ! Le célèbre marchand français profite de la rentrée 2023 pour proposer un PC portable gaming avec RTX 4060 à un très bon prix.

Pour ce bon plan consacré au domaine de l'informatique, le site Cdiscount propose à ses clients une belle offre à saisir sur un PC portable gaming. Actuellement, le PC portable Medion Erazer Deputy P40 MD62551 est vendu par le site e-commerce français au tarif de 899,99 euros au lieu de 999,99 euros. Pour information, la remise de 100 euros est effectuée automatiquement et aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison standard en point relais.

Livré sans système d'exploitation, le modèle Erazer Deputy P40 MD62551 de la marque Medion est un PC portable doté d'un écran LCD de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 144 Hz. On retrouve aussi un pavé tactile, le processeur Intel Core i5-12450H, 16 Go de mémoire vive, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, une batterie de 53Wh et un SSD M2 PCIe de 512 Go.

Quant à la connectique, le Bluetooth 5.2, un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 2 port Type A, un port USB 3.2 Gen1 port Type A, un port USB 3.2 Gen 2 Type C, un Mini Display 1.4 port, un port HDMI 2.1, une prise audio Combo, un microphone jack et un port RJ 45 LAN sont notamment de la partie.