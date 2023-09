Ces dernières années, les constructeurs ont réussi à considérablement augmenter la puissance de nos ordinateurs portables, désormais capables de prouesses en termes de performances. Et l’un des grands artisans de cette montée en gamme est Nvidia, dont les cartes graphiques répondent aux besoins aussi bien des gamers que des créateurs.

Avec ses cartes graphiques de la série RTX 40, Nvidia repousse encore les limites de nos ordinateurs portables. Basés sur l’architecture Ava Lovelace et une gravure de TSMC, ces nouveaux GPU disposent de technologies de pointe offrant des performances exceptionnelles, permettant à la fois de jouer dans de bonnes conditions et de booster sa productivité pour créer des contenus ambitieux.

Les avantages des cartes graphiques GeForce RTX Série 40

Dernière génération de GPU de Nvidia, les GeForce RTX Série 40 creusent un fossé de performances avec les autres modèles. En plus d’être plus puissants, ils sont beaucoup plus efficients énergétiquement, c’est-à-dire qu’ils consomment bien moins pour délivrer des performances similaires ou supérieures. Nvidia intègre également des technologies exclusives à ses cartes graphiques, qui font toute la différence pour les utilisateurs.

La plus impressionnante est sans doute le DLSS (Deep Learning Super Sampling) 3. Il s’agit d’une fonctionnalité de mise à l’échelle, qui consiste à faire calculer au GPU une image en qualité moindre afin de le soulager dans cette tâche, et ainsi de gagner de précieuses images par seconde pour améliorer la fluidité en jeu. Intervient alors l’intelligence artificielle pour ajouter les pixels manquants et obtenir une image dans la définition visée. Le DLSS analyse également les images séquentielles et les données de mouvement pour créer des images additionnelles de la plus haute qualité. Les joueurs obtiennent ainsi un meilleur framerate tout en préservant la qualité des graphismes. Le DLSS 3 est uniquement disponible sur les cartes graphiques RTX 40.

Un autre atout important de Nvidia est le Ray Tracing. Ses GPU sont équipés de RT Cores, des unités de calcul spécialement dédiées au ray tracing, assurant des performances de haute volée en la matière. Pour rappel, le ray tracing permet de calculer des effets de lumière et de reflet plus naturels, pour une meilleure fidélité et immersion en jeu.

Nvidia a récemment annoncé le déploiement du DLSS 3.5 sur ses cartes graphiques, qui améliore le rendu lorsque le ray tracing est activé. La grande nouveauté est l’introduction du Ray Reconstruction, une fonction basée sur l’IA qui facilite le travail des développeurs tout en perfectionnant la qualité de l’image. Cette nouveauté va bien entendu rendre l’expérience en jeu encore plus spectaculaire (Alan Wake 2 est notamment annoncé compatible), mais aussi servir aux professionnels qui utilisent des logiciels de modélisation 3D exploitant le ray tracing.

Nous pouvons aussi citer Nvidia Reflex, qui permet une latence système ultra faible, idéal pour les joueurs en ligne et compétitifs. Les créateurs peuvent quant à eux compter sur Nvidia Studio, qui accélère les processus de création en offrant des gains de performances exceptionnels sur les principaux logiciels de montage vidéo, d’édition photo, d’animation 3D, de motion design, de conception graphique, de visualisation architecturale ou de streaming.

Des idées de PC pour gamers et créateurs

Si vous êtes un créateur, vous avez besoin d’un ordinateur portable fiable, offrant des performances hors norme, et équipé d’un écran de qualité. Le Samsung Galaxy Book3 Ultra est une machine parfaite pour cela. Son processeur Intel Core i7 13700H avec 14 cœurs est cadencé jusqu’à 5 GHz en TurboBoost. Combiné à ses 32 Go RAM, vous pourrez effectuer plusieurs tâches lourdes en simultané sans ralentir votre machine. La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 permet d’accélérer sérieusement les temps de rendu de vos logiciels et bien d’autres processus pour booster votre productivité. Enfin, le SSD de 1 To participe aussi à la disposition d’un système et de logiciels rapides.

Le grand écran OLED de 16 pouces offre un affichage de définition 2880 x 1800 pixels et couvre 120 % de l’espace colorimétrique du standard DCI-P3 utilisé dans le cinéma numérique. La connectique se compose de deux ports Thunderbolt 4 et d’une prise HDMI. Le Samsung Galaxy Book3 Ultra prend aussi en charge la norme de connectivité sans fil Wi-Fi 6E pour jouir des débits les plus rapides et les plus stables. Il est livré avec Windows 11 préinstallé.

Pour les gamers, nous proposons l’Asus TUF F15 et surpuissant CPU Intel Core i9-13900H de 14 coeurs avec fréquence d’horloge pouvant monter jusqu’à 5,4 GHz en boost. Il est associé à un GPU GeForce RTX 4050, compatible DLSS 3/3,5 et ray tracing et bénéficiant de 6 Go de VRAM. La machine embarque 16 Go de mémoire vive (extensible jusqu’à 32 Go) et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go pour le stockage.

L’écran de 15,6 pouces dispose d’une définition Full HD 1920 x 1080 pixels et d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité sans pareille en jeu. L’affichage va donc pouvoir tirer parti du DLSS pour exploiter son potentiel et offrir au joueur un nombre élevé d’images par seconde.

La connectique de ce modèle est très fournie : deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 2 (type C), une prise HDMI 2.1, un autre HDMI en 2.0, un DisplayPort, deux Thunderbolt (dont un Thunderbolt 4) et un USB 4.0. Trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass sont inclus à l'achat de l'appareil.

Pour les plus petits budgets, le Medion ERAZER DEPUTY P40 est une alternative intéressante. Il rogne sur le processeur, un Intel Core i5-12450H qui reste tout à fait suffisant pour la pratique du gaming, pour mettre les moyens sur la carte graphique : une Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire, la meilleure solution du marché actuellement pour jouer en Full HD dans les meilleures conditions.

Les 16 Go de RAM en DDR5 (jusqu’à 64 Go) sont appréciables, tout comme le SSD de 512 Go. L’écran 15,6 pouces de 1920 x 1080 pixels et 144 Hz permet de profiter des graphismes de ses jeux en toute fluidité. Le fabricant s’est montré généreux sur le nombre de ports avec un USB 2.0, un USB 3.2 Gen 2 Type A, un USB 3.2 Gen1 Type A, un USB 3.2 Gen 2 Type C, un Mini Display 1.4 et un HDMI avec HDCP.

