SSD Crucial MX500 : belle chute de prix sur la version de 4 To sur Amazon

Si vous recherchez un SSD confortable à bon prix, le Crucial MX500 d'une capacité de 4 To est à son prix historique le plus bas sur Amazon. Il est affiché actuellement à 171 € au lieu de 399 €, son prix conseillé.

Besoin d'un SSD au format SATA 2,5″ ? Le Crucial MX500 est à un bon prix sur Amazon dans sa version disposant de 4 To de stockage. Alors qu'il était proposé jusqu'à 270 € ces dernières semaines, son prix est actuellement sous la barre des 175 €. Vous pouvez l'acheter à 171,50 € très exactement sachant que la marque la proposait au lancement à 400 €.

Pour une telle quantité de stockage, c’est un bon prix pour ce SSD de Crucial. Si vous n’avez pas forcément besoin de 4 To, sachez que la version de 2 To est elle aussi en promotion. Son prix vient de chuter à 102 € au lieu de 200 €. Celle de 1 To en ce qui la concerne est à 60 euros.

Ce qu’il faut savoir du SSD Crucial MX500

Le Crucial MX500 est plus avancé que le BX500 dans le catalogue des SSD 2,5″ SATA de la marque. Il s’appuie sur un stockage NAND 3D de type TLC avec un cache SLC pour accélérer les copies. Le SSD atteint ainsi une vitesse maximale de 560 Mo/s en lecture et de 510 mo/s en écriture. On est proche du maximum possible sur cette interface.

Pour la partie sécurité, le Crucial MX500 propose un chiffrement matériel AES 256 bits qui protège vos données. Il bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans.