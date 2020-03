A l’occasion d’une interview accordée à Kenny Omega, un catcheur canadien, le producteur de Final Fantasy VII Remake n’a pas caché son grand intérêt concernant la saga Parasite Eve. Un nouvel épisode ou un remake serait-il envisagé ?

Si Yoshinori Kitase est le producteur du récent Final Fantasy VII Remake, il a aussi œuvré sur The 3rd Birthday, le 3e volet de la saga Parasite Eve. Au cours d’un entretien, la question a été posée : un nouveau jeu Parasite Eve est-il en préparation ? S’il a lui-même avoué que rien n’était prévu dans ce sens pour l’instant, il ne ferme pas la porte à un tel projet, bien au contraire.

Parasite Eve, c’est avant tout un jeu de 1998 créé sur la toute première PlayStation de Sony. Le titre a connu une suite sur la même console, laquelle est sortie un an plus tard. Puis en 2011, Parasite Eve s’est vu décliné sur PSP sous le titre de The 3rd Birthday. C’est justement sur ce 3e volet que le producteur de Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, a travaillé. Et il en garde visiblement un excellent souvenir. À tel point qu’il n’écarte pas la possibilité que la saga soit remise au goût du jour : » Oui, c’est vrai que pour The 3rd Birthday, j’ai travaillé sur la version PSP. Les personnages sont très riches et profonds, en particulier Aya Brea [ndlr : l’héroïne de la saga]. Je n’ai connaissance d’aucun projet pour le moment, mais ce serait un gaspillage de ne pas utiliser ces personnages « , a-t-il expliqué dans un interview accordé à Kenny Omega.



Pas d'empressement donc : s’il devait voir le jour, un nouveau volet ou un remake de Parasite Eve ne serait pas pour tout de suite. En revanche, un tel jeu trouverait facilement son public, même si, vous vous en doutez, la licence est nettement moins populaire que celle de Final Fantasy. Parasite Eve IV sur la future PS5 de Sony ? Et pourquoi pas, après tout ?

