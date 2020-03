Command & Conquer Remastered : une IA va retravailler toutes les cinématiques

Fin 2018, EA annonçait que deux jeux de la saga Command & Conquer, Tiberian Dawn et Alerte Rouge, allaient bénéficier d’une version entièrement remastérisée. Le problème, c’est que ces deux titres sont truffés de vidéos live-action compressées et filmées dans une faible définition.

Command & Conquer : Tiberian Dawn et Command & Conquer : Alerte Rouge vont donc avoir les honneurs d’une version remastérisée. Les deux jeux, sortis respectivement en 1995 et 1996, vont profiter d’un affichage en 4K sur nos machines modernes. Mais comment faire pour traiter les vidéos originales du jeu pour qu’elles s’affichent sur un écrans 4K et éviter d’offrir une bouillie de pixels aux joueurs ? Car les deux jeux sont truffés de séquences cinématiques, filmées à l’époque en qualité très moyenne. Et les seules vidéos qui subsistent sont celles que l’on peut voir dans le jeu en 320×200 et en qualité hyper compressée (il fallait que tout tienne sur deux CD à l’époque).

Command & Conquer Remastered va bénéficier d’un traitement un peu spécial

Pour améliorer la qualité des vidéos, Petroglyph Games, l’équipe en charge du développement (des anciens de Westwood), a décidé de faire appel à une intelligence artificielle. Pour l’occasion, Petroglyph s’est associé à Lemon Sky Studios, qui a déjà travaillé sur des titres comme StarCraft Remastered, Gears of War 4, Uncharted The Lost Legacy ou Spider-Man. Ensemble, ils ont mis au point un algorithme capable d’upscaler les vidéos originales, en les passant dans la foulée de 15 à 30 images/seconde. Comme le montre la vidéo ci-dessous, le résultat est assez étonnant, même si on sent bien que les différents exemples proviennent d’une source SD. On espère que l’intégralité des vidéos bénéficiera d’une qualité égale à celle que l’on peut admirer dans la vidéo.

La méthode employée n’est pas sans rappeler la technologie employée par Nvidia sur sa Shield TV de 2019, laquelle améliore justement une vidéo grâce à une IA, mais en temps réel cette fois. La partie audio des jeux a également profité d’un petit nettoyage, car là encore, les fichiers étaient à l’époque compressés. Kia Huntzinger, la voix originale d’EVA, a quant à elle réenregistré tous ses dialogues.

Si aucune de date de sortie de Command & Conquer Remastered n’a pour l’instant été dévoilée, Electronic Arts/Petroglyph Games tease une annonce pour lundi prochain. Il se pourrait qu’on en sache un peu plus la semaine prochaine donc et que l’éditeur nous gratifie même d’une version démo, qui sait ?