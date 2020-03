Microsoft pense que les consoles de jeu vidéo ne disparaîtront pas avant une dizaine d’années

L’année 2020 devrait marquer un tournant décisif en matière de Cloud Gaming, notamment avec l’arrivée de xCloud de Microsoft. Selon Phil Spencer, le Monsieur Xbox de l’entreprise, cela ne veut pas dire que la technologie va sonner le glas de nos bonnes vieilles consoles de jeu vidéo. Du moins, pas dans l’immédiat.

Google, Nvidia, Blade (Shadow)… Tous parient très fort sur le Cloud Gaming. Mais il ne faut pas pour autant oublier Microsoft. Car bien que le géant de Redmond soit l’un des plus gros constructeurs de consoles vidéo, il mise aussi énormément sur le jeu dans le nuage via xCloud, déjà disponible en bêta dans certains pays du monde et dont on a attend maintenant le lancement officiel. De quoi remettre en cause l’existence même de nos chères consoles de jeu dans les prochaines années ? Peut-être pas.

Pour Phil Spencer, l’avenir est à la diversité des appareils

Phil Spencer, le big boss de la division Xbox chez Microsoft, s’est récemment entretenu avec Ted Price, président Insomniac Games, à propos de l’avenir du jeu vidéo. Il y exprime notamment sa vision d’avoir chez lui, un jour, une multitude d’appareils différents dans la maison qui lui permettront de jouer. Car selon lui, nous sommes encore limités par des contraintes physiques : « Une chose qui me dérange à propos de la console, c’est que j’ai généralement un téléviseur dans ma maison auquel ma console est branchée. Mais je ne peux pas aller sur n’importe quel téléviseur chez moi, m’asseoir et jouer aux titres auxquels je veux jouer. Nous devrions pourtant avoir cette possibilité. La capacité de lancer ce contenu depuis [ma console principale] ou depuis le cloud vers tous les téléviseurs de ma maison, c’est vraiment quelque chose que nous devrions tous avoir. Cela nous permettrait de jouer en familles et développer de nouveaux scénarios de créativité.«

Est-ce à dire que Phil Spencer estime que les consoles de salon vont rapidement disparaître au profit du Cloud Gaming ? Pas vraiment. Le principal intéressé exprime ainsi ses doutes quant à la suppression des consoles au sein du foyer : « Je pense que je vais continuer à avoir une console de jeu branchée sur la TV pendant la prochaine décennie, voire plus. La meilleure façon pour moi de jouer sur mon téléviseur est d’avoir la console en local, de télécharger un jeu et d’y jouer. Mais parfois, je ne suis pas devant ma télévision, parfois je ne suis pas devant une console en local, et c’est là tout l’intérêt de notre pari sur le cloud gaming. »

Bref, Phil Spencer n’écarte pas la possibilité que nos consoles disparaissent un jour, ou que nos capacités matérielles évoluent. Mais selon lui, elles ont encore un long et bel avenir devant elles. Et vous, qu’en pensez-vous ? Les consoles de jeu seront-elles amenées à s’éclipser dans les 10 prochaines années ?