Paramount+ : profitez d’1 mois d’essai gratuit avec un code

Vous voulez profiter d'un mois d'essai gratuit au service de streaming Paramount+ ? Actuellement, un code vous permet de passer de 7 jours d'essai gratuit à 30 jours d'essai gratuit en sélectionnant l'abonnement mensuel. Tous les détails de ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Disponible en France depuis le 1er décembre 2022, Paramount+ vous donne la possibilité de vous abonner au prix mensuel de 7,99 euros en tant que nouveau client, avec 7 jours d'essai gratuit. Mais, en ce moment, un code vous permet de profiter d'un mois d'essai offert au lieu de 7 jours.

Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien du deal puis sur “S'abonner à Paramount+”. Après avoir cliqué sur “Continuer”, vous devez saisir vos nom et prénom, votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passer, et accepter les conditions d'utilisation. À la suite de ces étapes, il faut sélectionner l'abonnement mensuel, saisir vos coordonnées bancaires et surtout indiquer le coupon RABBITHOLE dans la case située en dessous de la mention ‘Vous avez un code promo ?'. Grâce à la saisie du coupon, la période d'essai gratuit prendra fin dans les 30 prochains jours.

Enfin, terminez le parcours d'abonnement à Paramount+ en cliquant le bouton “Accepter et s'abonner” et n'oubliez pas de résilier votre abonnement (dans les paramètres du compte) pour éviter de futurs prélèvements. Même si la résiliation sera prise en compte, vous garderez votre période d'essai gratuit pendant 1 mois.