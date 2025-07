Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour son flux Discover. Boostée à l’IA, cette dernière pourrait bien bouleverser votre manière de consommer l’information. On vous explique.

Google Discover est un flux de contenus personnalisés : à partir de votre historique de navigation et de vos recherches récentes, il vous propose articles, vidéos et autres contenus basés sur vos centres d’intérêt. Avec l’introduction de plusieurs fonctionnalités pour enrichir son flux, Google Discover s’est imposé comme un incontournable point d’entrée rapide vers l’information.

Pour rester à la page face à la concurrence des moteurs de recherche alimentés par l’IA, comme Perplexity AI, Google Discover expérimente actuellement une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer votre accès à l’information.

Google Discover expérimente une nouvelle option dopée à l'IA

Google Discover expérimente actuellement une nouvelle fonctionnalité reposant sur l’IA afin d’optimiser le temps de ses utilisateurs en allant directement à l’essentiel : la génération de résumés par IA dans son flux. Nos confrères de 9To5Google ont partagé des captures d’écran de cette option en phase de test.

Si jusqu’à présent Google Discover affichait le logo et le nom d’une seule publication, avec cette fonctionnalité, ce sont plusieurs icônes superposées : celles des sources utilisées pour générer le résumé. L’image de couverture est celle du premier article, son titre signalé en dessous. Appuyer sur « Voir plus » permet d’obtenir l’entièreté du résumé et Google Discover n’oublie pas de préciser qu’il a été généré par IA. Pour le moment, ces résumés sont affichés à côté des articles classiques, permettant à Google Discover de voir ce que les utilisateurs préfèrent.

Ces résumés IA ressemblent aux aperçus IA de la recherche Google : ce n’est pas un hasard. Cette expérimentation s’inscrit dans la Search Generative Experience (SGE) de la firme de Mountain View, cette initiative qui vise à implémenter des réponses générées par IA directement dans les résultats de recherche.

Des fonctionnalités de Discover qui pourraient transformer nos habitudes

Cette promesse d’efficacité et de gain de temps reste cependant contrebalancée par le risque d’une information plus superficielle, voire tronquée, surtout pour des sujets complexes nécessitant nuance et analyse approfondie.

En parallèle, Google teste une autre fonctionnalité pour fluidifier l’expérience utilisateur et la rendre plus intuitive : l’ajout de l’icône « Enregistrer » directement sous le titre des articles vous évite d’avoir à cliquer sur les trois points.

Pour l’heure, ces fonctionnalités ne sont visibles que par un certain nombre d’utilisateurs et aucun calendrier n’a été donné pour leur déploiement à grande échelle : il dépendra des résultats et des retours des bêta-testeurs. Si la phase de test est concluante, les résumés d’articles IA pourraient bien redéfinir la manière de consommer l’information.