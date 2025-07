C’est le clavier gamer le plus fin du marché et il veut séduire les joueurs ultra nomades. On a testé le Razer Joro

Le Joro est le nouveau clavier de Razer. Sa particularité est d’être avant tout dédié aux joueurs nomades qui veulent l’emmener partout, que ce soit pour jouer ou tout simplement travailler. Pour cela, il peut compter sur une finesse impressionnante et sur son poids plume. Nous l’avons utilisé pendant plusieurs semaines, voici ce qu’il vaut.

Razer veut séduire les joueurs ultra nomades avec un nouveau produit : le Joro. Il s’agit d’un clavier ultra fin et léger, dédié aussi bien au jeu vidéo qu’au travail. Un produit qui peut être utile pour ceux qui sont beaucoup en déplacement ou les adeptes de clavier type Mac.

Avec ce produit, la marque aux serpents s’appuie sur trois axes majeurs : les dimensions réduites, la connectivité poussée ainsi que l’autonomie record, puisque le Joro promet jusqu’à 1800 heures d’utilisation sans charge. Un produit intéressant sur le papier, mais que vaut-il dans la vie de tous les jours ? Nous l’avons testé pendant plusieurs semaines pour vous donner un avis complet.

Prix et disponibilité

Le Razer Joro est d’ores et déjà disponible sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires. Il est affiché au prix de 130 euros, soit un tarif cohérent pour ce qui est proposé. Précision importante : notre exemplaire de test est en QWERTY, mais il sera évidemment commercialisé en France en version AZERTY.

Razer Joro `Switch Ultra low-profile Type Compact RGB Oui, réglable avec Razer Synapse Repose poignet Non Stockage 5 profils Connexion Filaire (USB-C vers USB-C) ou Bluetooth 5.0 Autonomie 10 heures en bluetooth

1800 heures en mode éco Technologie embarquée Snap Tap Châssis Aluminium Dimensions 298 mm x 112 mm x 16,5 mm Poids 374 grammes Couleurs Noir Prix 130 euros

Notons également que Razer a annoncé une souris nomade pour accompagner le Joro : la Basilisk Mobile. Malheureusement, pas de bundle prévu.

Un design minimaliste

Minimaliste, c’est le terme approprié pour décrire le Joro. Razer a souhaité faire le plus épuré possible. Ici, l’inspiration Apple est évidente, à tel point que nous avons l’impression d’avoir un clavier d’iMac en noir. Illusion renforcée par le fait que ce Joro dispose de doubles commandes Windows et MacOS, avec le Cmd et l’alt côte à côte.

La grande force du Joro tient dans son format : dimensions de 298 X 112 X 16 mm et poids de 375 grammes. De fait, il peut se transporter facilement dans un sac. Idéal pour ceux qui aiment avoir un clavier en plus de leur laptop. Mais un PC portable dispose déjà d’un clavier, nous direz-vous. Cependant, certains aiment utiliser un externe pour disposer de plus de recul. N’oublions pas non plus ceux qui veulent transporter leur Joro d’un fixe à l’autre pour conserver leurs réglages. Il faut aussi songer à ceux qui veulent un produit à utiliser sur leur console nomade, comme la ROG Ally ou le Steam Deck. Plein d’usages sont possibles.

Cette réduction de taille est appréciable, mais nécessite des sacrifices. Le plus important et la disparition du pavé numérique. On regrette que Razer ne vende pas plusieurs versions, un avec et un sans, mais le crédo étant de réduire au maximum, nous n’en tiendrons pas rigueur.

Le châssis du Joro est entièrement réalisé en aluminium et en un bloc. Pas de repose poignets ni de pieds rétractables. Ce n’est pas un souci dans la mesure où ce format ultra compact est pensé pour une écriture en position horizontale. Sur la partie inférieure, on remarque quatre patins afin que le produit ne glisse pas. S’ils s’avèrent efficaces sur des surfaces tels que le bois, ils le sont un peu moins sur les grands tapis de souris en tissu, où il a tendance à bouger quand on écrit. Une conséquence de son poids plume.

Enfin, signalons que le Joro dispose du rétroéclairage réglementaire à tous les produits gamers. Via le logiciel Synapse, il est possible de choisir le coloris de son choix ou d’ajouter des effets, comme les touches qui changent de couleur à chaque appui ou un effet de spectre. Que les adeptes de sobriété se rassurent, votre Joro ne sera pas forcément un sapin de Noël. Un coloris blanc des plus sobres est tout à fait possible.

Un design maîtrisé, donc, mais qui mise avant tout sur la finesse et la légèreté. De quoi sacrifier le confort ?

Une frappe confortable et une connectivité complète

Le Joro est un clavier ultra low-profile, ce qui, en vérité, n’est pas vraiment adapté au jeu. Pourtant, Razer tente de séduire avec l’inclusion de cinq profils prédéfinis ou la présence du snap tap (la prise en compte d’une touche quand une autre est pressée). Cela suffira pour jouer sur le pouce, mais pas vraiment pour le compétitif. On doit avouer que nos parties de Valorant ou nos combats d’arène dans WoW avec le Joro ne sont pas les meilleurs que nous ayons faits.

Si pour le jeu, l’ultra low profile n’est pas l’idéal, c’est en revanche un choix judicieux pour la frappe. Le Joro propose une course juste ainsi qu’une résistance adéquate, même si nous aurions aimé un poil plus. Le résultat est un clavier agréable à l’utilisation. Nous écrivons d’ailleurs ce présent test avec et si ce n’est pas le meilleur que nous ayons testé, nous sommes à l’aise.

Le Joro peut se brancher de deux façon à votre PC. En filaire, évidemment (un câble est fourni dans la boîte) mais aussi en Bluetooth 5.0. Pas de connexion 2,4 Ghz, donc. Mais sa grande force, c’est d’être à la fois compatible PC, mobile, mais aussi Mac. Une excellente nouvelle pour les Apple fans qui veulent autre chose que le clavier iMac sans forcément changer totalement de format.

C’est sur l’autonomie que le Joro veut séduire. Il faut dire qu’en la matière, il frappe fort ! En connexion bluetooth 5.0, avec l’éclairage RGB réduit de moitié, nous pouvons tenir un peu plus de 10 heures sans souci. Mais en appuyant sur Fn + Echap, le clavier se met en mode économie d’énergie, sans RGB et sans Snap Tap. Dans ce mode, Razer promet plus de 1800 heures d’autonomie. Une donnée impossible à confirmer puisque pour notre part, nous n’avons toujours pas eu à le recharger, alors que cela fait des semaines qu’on l’utilise ! Un vrai petit monstre d’autonomie, et certainement sa plus grande force.

Alors, on achète ?

Le Joro est incontestablement un bon clavier. Confortable, joli et endurant, il a aussi le mérite d’être flexible, s’adaptant aussi bien à Windows, au Steam Deck qu’à MacOS. Alors, on achète ?

Tout dépend de l’usage, en réalité. Les nomades qui veulent un clavier externe pour leur laptop, les joueurs de PC/consoles qui souhaitent élargir l’usage de leur machine ou ceux qui sont sur Mac devraient y trouver leur compte. On regrettera juste une utilisation gaming assez sommaire, le Joro ne remplaçant pas un clavier mécanique, que ce soit pour le confort ou l’efficacité en jeu. Pour le reste, c’est un périphérique compact aussi efficace que plaisant.