Google Messages corrige cette erreur qui agaçait tout le monde

Google Messages change encore son interface pour s’adapter aux utilisateurs. Après une mise à jour critiquée, l’application revient finalement à un choix plus simple et pratique. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment partager leurs photos.

Les applications de messagerie évoluent sans cesse pour s’adapter aux habitudes des utilisateurs. Google Messages, l’une des plus populaires sur Android, a gagné en popularité grâce au support du RCS sur iPhone. La société multiplie les petits ajustements, transformant régulièrement l’interface pour améliorer l’utilisation au quotidien. Mais toutes les modifications ne sont pas forcément bien reçues.

En juin dernier, Google avait fusionné les boutons « Appareil photo » et « Galerie » en un seul. En appuyant dessus, on accédait directement à une vue combinant l’appareil photo en haut et les photos récentes en bas. Beaucoup d’utilisateurs ont trouvé ce changement déroutant et moins pratique. Il fallait désormais deux étapes pour accéder à la galerie complète, et certains ne souhaitaient pas voir la caméra s’activer à chaque fois. De nombreux messages sur Reddit ont montré à quel point cette décision était mal perçue. Les critiques se sont multipliées, poussant l’entreprise à revoir sa copie.

Google rétablit les boutons séparés pour l’appareil photo et la galerie dans Messages

Face aux nombreuses critiques, Google a décidé de revenir en arrière. Désormais, dans certaines versions test, appuyer sur le bouton « + » dans une conversation affiche à nouveau deux options distinctes : « Appareil photo » et « Galerie ». Ces derniers apparaissent avant les autres options comme les GIFs, les stickers ou l’envoi programmé. Ce retour permet de choisir directement l’action souhaitée sans passer par un menu intermédiaire. Les utilisateurs gagnent ainsi en rapidité et en confort, surtout lorsqu’ils veulent partager plusieurs photos d’un coup.

Pour ceux qui préfèrent l’ancien raccourci combiné, l'entreprise le laisse toujours disponible à côté du champ de texte, près de l’icône emoji. Mais au moins, maintenant, les utilisateurs ont le choix. Cette flexibilité répond à un besoin évident : chacun peut retrouver ses habitudes sans subir un changement imposé. Cette mise à jour n’est pas encore déployée partout : certains ne la voient pas encore, même avec la dernière bêta. Elle a notamment été repérée sur le Pixel 9, mais d’autres modèles Android devraient suivre. Selon les retours sur Reddit, cette décision prouve que Google reste attentif aux remarques et prêt à corriger ses erreurs pour améliorer l’usage au quotidien de ses applis.