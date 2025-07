Starlink Mini : le kit compact et portable devient abordable grâce à cette double réduction

Le Starlink Mini fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante au cours des soldes d'été. Grâce à une double réduction, vous pouvez économiser 185 euros sur le kit compact et portable de SpaceX.

Depuis juillet 2024, les utilisateurs français ont la possibilité de se procurer un Starlink Mini. Un an après son arrivée dans l'Hexagone, le routeur du fournisseur d’accès à Internet par satellite de SpaceX est en promotion sur le site Rakuten. En cette période de soldes d'été, le kit compact et portable de l'entreprise américaine est à 214,99 euros au lieu de 399,99 euros, par l'intermédiaire du vendeur français Darty.

Les 185 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 43 % de la part de Rakuten et à une deuxième remise de 10 euros via le coupon CLUBR10. Le code promo en question doit être saisi lors de l'étape de la commande, dans la case prévue à cet effet. Pour information, le kit Starlink Mini est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Pour rappel, le Starlink Mini dispose d’un routeur Wi-Fi intégré et d’une entrée d’alimentation. Celle-ci consomme peu d’énergie et peut atteindre des vitesses supérieures à 100 Mbit/s. Idéal pour être emmené partout, le modem possède le Wi-Fi 5 et un port Ethernet pour les routeurs tiers et le maillage.

Concernant les dimensions et le poids, le modèle Mini du Starlink mesure 29,85 x 25,9 x 3,85 cm et pèse plus d'un kilo avec la béquille. Enfin, il faut savoir qu'il est conseillé de prendre un forfait résidentiel ou itinérance (dont le prix peut évoluer en fonction des besoins) afin de profiter de l'Internet par satellite avec le Starlink Mini.