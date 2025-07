Les prix des ROG Xbox Ally d’Asus ont fuité et ça ne va pas plaire à votre banquier

Début juin 2025, Asus a officialisé deux consoles portables développées en collaboration avec Microsoft : les ROG Xbox Ally et sa version plus musclée, la ROG Xbox Ally X. Cependant, la marque n’a pas voulu dévoiler son prix. Dommage, ils ont fuité. Et autant dire que vous n’aurez jamais payé une Xbox à ce prix auparavant !

Les consoles semblent de plus en plus chères. Il faut dire que les prix de la PlayStation 5 Pro et de la Nintendo Switch 2 nous ont un peu refroidis ces derniers mois. La première a été lancée à 799 euros (avec le lecteur de disque optique) et la seconde à partir de 470 euros (comptez un peu plus de 500 euros pour le pack avec Mario Kart World). Les modèles précédents, la PlayStation 5 standard et la Nintendo Switch OLED, ont été lancés à 499 euros et 369 euros, respectivement.

Jusqu’à présent, l’inflation touchait assez peu Microsoft. Et la raison était simple : la firme américaine préfère vendre des consoles avec peu de marge (voire sans marge) et se rattraper sur les abonnements au Game Pass. Vous pouvez ainsi le vérifier en regardant les prix de chaque génération de Xbox à leur lancement en France :

Xbox 1 : 479 euros

Xbox 360 : de 299 euros pour la Core à 499 euros pour la Elite

Xbox One : 299 euros pour la version S et 499 euros pour la version X

Xbox Series : 299 euros pour la version S et 499 euros pour la version X

Certes, pour la Xbox One, la version S n’est pas sortie en première, Microsoft ayant préféré lancer la Xbox One « standard », à 499 euros. Elle sera ensuite remplacée par la Xbox One X, vendue au même prix. Il y a donc une certaine constance chez Microsoft, que vous ne retrouvez pas chez Sony ou Nintendo, notamment sur leurs dernières générations de matériel. Mais cela devrait changer avec les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, deux consoles créées par Asus en partenariat avec Microsoft et officialisées en juin 2025.

Le prix de la Xbox portable d'Asus et Microsoft est élevé

En effet, selon nos confrères espagnols de 3DJuegos, les deux consoles seront vendues plus cher que les Xbox Series X. La version « standard » de la ROG Xbox Ally sera proposée à 599 euros et la version « X » sera vendue… 899 euros ! Plus cher encore qu’une PS5 Pro, il fallait le faire. Ce n’est cependant pas un prix lancé au hasard. En effet, la ROG Ally, console portable d’Asus sur laquelle s’appuie ce partenariat a été lancée à des tarifs similaires :

699 euros pour la ROG Ally Z1

799 euros pour la ROG Ally Z1 Extreme

899 euros pour la ROG Ally X

Il y a donc une certaine logique. D’autant plus que la proposition matérielle est similaire, même si celle-ci a été mise à jour : Ryzen Z2 et Ryzen AI Z2 aux manettes, batteries de 60 Wh ou 80 Wh, écran 1080p 120 Hz de 7 pouces, jusqu’à 24 Go de LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage. Windows 11 est toujours aux manettes, mais en lieu et place de l’interface ROG, vous retrouvez l’interface Xbox. Pour le reste, l’expérience devrait être plutôt proche. Bien sûr, face au Steam Deck ou la Nintendo Switch 2, cette ROG Xbox Ally, même en version standard, semble un peu chère si ces prix se concrétisent. Cependant, la proposition n’est pas la même non plus. Reste à attendre une confirmation de ces informations, ainsi que notre première prise en main. Pour cela, rendez-vous cet été à Cologne.