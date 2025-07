WeTransfer n’utilisera pas vos fichiers pour entraîner ses IA… selon WeTransfer

Le site WeTransfer a mis à jour ses conditions d’utilisation, laissant entendre que les contenus hébergés sur ses serveurs pourraient être utilisés pour entraîner une IA. Face au tollé suscité par ce changement, le site a décidé de faire machine arrière et de clarifier la situation. Mais peut-on lui faire confiance ?

WeTransfer, c’est pratique. Cela permet d’héberger pour un temps un nombre conséquent de fichiers afin de les transmettre à un tiers. Un site dont l’utilisation est entrée dans notre quotidien, mais qui est aujourd’hui au centre d’une tempête.

En effet, WeTransfer a décidé hier de mettre à jour ses conditions d’utilisations. Dans cette longue charte assommante à première vue, certains utilisateurs ont repéré un article qui laisse songeur. L’article 6.3 indique en effet que WeTransfer se permet « d’utiliser votre contenu aux fins d’exploitation, de développement, de commercialisation et d’amélioration du Service. Cela inclut l’amélioration des performances des modèles d’apprentissage automatique. » Concrètement, cela signifie que tous les fichiers mis sur la plateforme, même ceux à usage privée, sont potentiellement exploités pour entraîner une IA, voire utilisée par un tiers.

WeTranfer tente d’éteindre l’incendie

Evidemment, les utilisateurs n’ont pas attendu pour monter au créneau afin de protester contre cette charte qui sera appliquée dès le 8 août. Beaucoup ont menacé de ne plus utiliser la plateforme, cherchant des alternatives. Devant cette levée de boucliers, la société a décidé de clarifier la situation dans les colonnes de la BBC.

WeTransfer affirme donc qu’il n’a jamais été question d’utiliser les fichiers privés afin d’entraîner les IA. Elle a admis que l’article 6.3 a pu semer la confusion chez les utilisateurs et qu’il a donc été modifié en conséquence, enlevant toute mention à l'apprentissage d'une IA. Désormais, il stipule « Vous nous accordez une licence sans redevance pour utiliser votre contenu aux fins d’exploitation, de développement et d’amélioration du Service, le tout conformément à notre politique de confidentialité et de cookies ». En gros, circulez y’a rien à voir, c’est nous qui avons mal compris.

Cette déclaration ressemble pourtant plus à un revirement qu’à une clarification. Beaucoup d'utilisateurs peuvent ce sentir soulagés, mais ils devront rester méfiants vis-à-vis d’une plateforme à la communication pas toujours claire.

Source : BBC