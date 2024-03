Paramount+ a lancé une nouvelle formule en toute discrétion

Paramount+, le service de streaming du célèbre studio américain, vient tout juste de lancer en France une nouvelle formule. Et autant dire qu'elle devrait faire plaisir aux aficionados de la 4K.

Sur le marché des plateformes de streaming, il y a deux écoles concernant la 4K : celles qui font payer cette définition d'image supérieure, et celles qui la proposent sans surcoût dans leur offre. Netflix et Disney+ font par exemple partie de la première écurie. Pour bénéficier de la 4K sur les deux services, il faudra obligatoirement opter pour les formules les plus onéreuses.

A l'inverse, certains concurrents comme Amazon Prime Video et Apple TV+ ont décidé de l'inclure d'office, comprenez sans surcoût supplémentaire. Mine de rien, cela devient plutôt rare dans l'industrie. Concernant Paramount+, la plateforme du célèbre studio américain disponible depuis 2022 en France, il fallait se contenter d'un affichage en Full HD avec l'unique abonnement proposé à 7,99 € par mois.

Paramount+ se met enfin à la 4K avec une nouvelle formule

Mais ce n'est plus le cas désormais. Dans une étonnante discrétion, Paramount+ vient de lancer dans l'Hexagone une nouvelle formule Premium. Facturée à 10,99 € par mois, cet abonnement intègre cette fois-ci la 4K sur la quasi-totalité du catalogue. Par ailleurs, les utilisateurs pourront également profiter de certaines technologies supplémentaires, comme la prise en charge du HDR 10, du Dolby Vision et du Dolby Atmos pour une expérience de visionnage optimale.

Par ailleurs, les abonnés peuvent également regarder leurs films et séries préférées sur 4 appareils en simultané, contre 2 sur la formule Standard. Le téléchargement pour lire ces contenus hors-ligne est toujours d'actualité. Signalons au passage qu'il est possible de s'abonner à Paramount+ en passant par Amazon Prime Video, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, la formule Premium n'est pas accessible via cette méthode.

Pour rappel, d'après des informations partagées par le Wall Street Journal en décembre 2023, Apple TV et Paramount+ pourraient fusionner prochainement leurs offres pour proposer un seul abonnement moins cher. L'idée étant d'unir leurs forces pour mieux concurrencer les ténors du genre comme Netflix et Disney+. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus sur ce projet, les deux entités ayant refusé de commenter les affirmations du Wall Street Journal.

Source : AlloForfait