Apple TV et Paramount+ pourraient fusionner leurs offres en un seul abonnement moins cher

Selon les informations du Wall Street Journal, Apple et Paramount seraient en train de négocier les termes d’un accord historique sur le marché du streaming. Les deux géants du divertissement prévoiraient de réunir leurs deux offres dans un seul bundle, à un prix plus intéressant que les deux formules séparées.

Il fut un temps où Netflix était l’alternative idéale au piratage. Pour un prix (à l’époque) très intéressant, à l’utilisateur avait accès un catalogue de séries et de films de qualité, sans avoir à risquer d’installer un malware et autres joyeusetés du téléchargement illégal. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et les spectateurs se retrouvent assaillis d’offres de streaming de tous les côtés, qui en plus n’ont de cesse de faire grimper leur prix.

Résultat : les internautes reviennent de plus en plus au piratage. Pour les faire revenir et pour convaincre ceux qui n’arrivent pas à se décider, il n’existe pas beaucoup de solutions : faire baisser les prix, ou signer un accord avec un autre diffuseur. Apple TV+, à défaut de faire baisser ses prix, a opté pour la seconde solution. En France, le service est d’ores et déjà inclus avec l’abonnement à Canal+ depuis le mois d’avril, sans surcoût qui plus est. Et la firme serait déjà en train de préparer son prochain coup.

Apple TV+ et Paramount+, l’union fait la force ?

En effet, le Wall Street Journal affirme dans un récent rapport qu’Apple serait en train de se rapprocher de Paramount pour créer un bundle commun de leurs deux offres de streaming. Pour l’heure, aucune véritable information ne nous est parvenue sur l’avancée des négociations, ni même sur le prix envisagé par les deux entreprises. Toutefois, il semble évident que ce dernier sera plus intéressant qu’en s’abonnant aux deux plateformes séparément.

Aucune des deux entreprises n’a souhaité commenter l’information auprès du Wall Street Journal. Il va donc falloir attendre un peu pour connaître la teneur de cet accord — si tant est qu’il soit mené à bout. Nul doute en revanche que ce bundle bénéficiera grandement à Paramount+, qui peine à se faire une place sur le marché du streaming depuis son arrivée l’année dernière.

