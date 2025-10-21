L’immense panne qui a mis KO tout le web a été causée par un bug ridicule, voici ce qu’il s’est passé

Hier, une partie du Web s’est effondrée sans prévenir. De Snapchat à Alexa, des millions d’utilisateurs ont été coupés du monde numérique pendant plusieurs heures. La cause de ce chaos ? Rien de spectaculaire, juste un minuscule grain de sable dans la machine Internet.

Ce lundi matin, Internet a eu un sérieux coup de mou. En quelques minutes, les plaintes se sont multipliées : Snapchat ne se chargeait plus, Reddit refusait d’afficher les pages, et même les services d’Amazon comme Alexa ou Ring semblaient en grève. Sur le site DownDetector, les alertes ont explosé, avec des milliers de signalements à travers le monde. Une situation qui rappelait à certains la panne historique de 2024, quand une simple mise à jour de sécurité avait plongé une partie du globe dans le silence.

L’origine du problème ? Toujours la même suspecte : Amazon Web Services, ou AWS, la division cloud du géant américain. Elle héberge les serveurs de milliers d’applications et de sites, des jeux en ligne aux services bancaires. Cette fois, la panne a touché plus de 1 000 entreprises à travers le monde, provoquant des interruptions massives aux États-Unis, en Europe et même en Asie. Pendant plusieurs heures, Internet a semblé vivre au ralenti.

Much of the internet still depends on a single AWS region: us-east-1 (Northern Virginia). When it fails, large parts of the web fail with it. The solution isn’t luck: it’s multi-region architecture and independence. Redundancy isn’t expensive.

Un simple bug DNS a suffi à provoquer la plus grosse panne Internet de l’année

Après une journée de confusion, Amazon a fini par confirmer l’origine du problème : une erreur dans le système DNS, ce petit service qui traduit les adresses Web en chemins vers les bons serveurs. En clair, les navigateurs cherchaient leur route… sans GPS. Résultat : plus personne ne trouvait son site, ni son application. Ce bug, banal en apparence, a pourtant eu des conséquences planétaires. Le service n’a été rétabli que tard dans la soirée, après des heures de travail acharné des ingénieurs d’AWS.

Cet incident montre à quel point Internet dépend aujourd’hui de quelques géants du cloud. Une simple erreur dans un centre de données suffit à perturber des millions d’utilisateurs. Amazon assure que tout est désormais rentré dans l’ordre, mais la mésaventure laisse un goût amer : le Web mondial repose parfois sur un fil fin, ou plutôt sur un serveur un peu distrait.