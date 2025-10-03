La dernière mise à jour de Edge supprime une option de sécurité importante

Microsoft décrit les changements intégrés à la version 141 du navigateur Edge. L'un d'eux fait disparaître une option de sécurité utile. Voici de quoi il s'agit et comment il faudra procéder désormais.

Oscillant entre 4 et 5 % de parts de marché, le navigateur Edge de Microsoft est loin d'être celui vers lequel se tourne la majorité des internautes. Mais si vous faites partie de celles et ceux qui l'ont choisi, vous avez pu constater qu'il évolue dans le bon sens malgré son manque de popularité. Edge va même bénéficier d'une toute nouvelle interface graphique. En attendant, les mises à jour plus ou moins fournies s'enchaînent.

La dernière en date fait passer le navigateur à sa 141e version. Parmi les modifications apportées, on note la suppression d'une fonctionnalité liée à la sécurité et à la vie privée. Plutôt embêtant pour les utilisateurs qui y avaient recours puisque cela va les obliger à faire manuellement ce qui avant se faisait automatiquement. Mieux vaut donc en être averti dès maintenant afin de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite.

Cette option de sécurité disparaît dans la nouvelle version de Edge

“Le paramètre « Effacer les données de navigation à la fermeture » […] ne prend plus en charge la suppression automatique des mots de passe et des données de saisie automatique. Les options « Mot de passe » et « Saisie automatique des données de formulaire » ont été supprimées de la page Paramètres. La suppression manuelle des mots de passe et de la saisie automatique reste possible via le paramètre « Supprimer les données de navigation »“, lit-on sur une page dédiée.

Si vous aviez l'habitude que ces informations soient supprimées chaque fois que vous fermiez le navigateur, il va falloir faire attention. Aucune explication ne vient justifier ce choix que d'aucuns trouveront étrange. La firme de Mountain View précise tout de même que les versions d'Edge déployées sur les ordinateurs d'entreprises ne sont pas concernées. Vous pouvez lire l'ensemble des nouveautés intégrées à la mise jour 141 du navigateur sur la page dédiée du site de Microsoft.