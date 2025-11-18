Une immense panne met le web à genoux, on vous explique ce qu’il se passe

Vous n’arrivez plus à accéder à vos sites préférés ? Rassurez-vous, le problème ne vient pas de vous. Cloudflare a en effet été victime d’un petit souci technique qui, du fait de son importante sur l’Internet mondial, a touché de nombreux sites.

Décidément, les temps sont durs pour les grands gardiens du web. Il y a à peine un mois, un tout petit bug sur les serveurs d’Amazon avait engendré une panne mondiale touchant la plupart des grandes plateformes d’Internet. Et voilà que ça recommence aujourd’hui. Mais cette fois, ce n’est pas du côté d’Amazon qu’il faut regarder, mais d’une autre entreprise tout aussi importante dans le bon fonctionnement du web.

Une fois n’est pas coutume, c’est du côté de Cloudlfare qu’il faut regarder pour comprendre ce qu’il se passe. En effet, la firme est à l’origine de plusieurs technologies au cœur du fonctionnement de la plupart des sites web actuels. C’est notamment grâce à celles-ci que que la sécurité de vos plateformes préférées est renforcée, en étant capable de repousser des attaques DDoS de grande ampleur.

Pourquoi de nombreux sites web sont tombés simultanément en panne ?

“Cloudflare connaît actuellement une dégradation interne de ses services. Certains services peuvent être affectés de manière intermittente.” Voilà ce qu’a écrit l’entreprise sur son site web aujourd’hui aux alentours de midi. Trois heures plus tard, les choses ne sont toujours revenus à la normale. Phonandroid a par ailleurs été touché et est resté inaccessible durant toute la durée de la panne.

Aux alentours de 13h, Cloudlare a indiqué avoir trouvé la source de la panne et être en train de la réparer. D’ailleurs, certains sites sont progressivement revenus en ligne à travers le monde, notamment en Europe. Mais pour les autres, il a fallu attendre encore un peu. À presque 16h, tout est finalement rentré dans l'ordre, après des heures de blackout sur de nombreux sites.

Une situation, qui, nécessairement, fait se poser la question de l’importance de seulement quelques organisations sur l’ensemble du web mondial. Si ce genre de panne est heureusement bien rares, il serait bon de penser à ne pas laisser les clés d’Internet dans seulement quelques mains.