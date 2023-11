Boulanger n'a pas attendu le Black Friday pour proposer un pack incluant notamment le Motorola Razr 40. L'un des derniers smartphones pliants de la marque chinoise accompagné d'une paire d'écouteurs Bose QC Earbuds II offerte est à moins de 700 euros.

Il est déjà possible de profiter de bons plans intéressants à l'occasion du Black Friday Boulanger 2023. Sur son site e-commerce, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech propose un deal attractif sur un pack composé d'un smartphone pliant et d'une paire d'écouteurs sans fil.

Le bundle constitué du Motorola Razr 40 et des Bose QuietComfort (QC) Earbuds II est vendu à 699 euros au lieu de 799 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part de Boulanger. À titre d'information, les écouteurs sans fil Bose d'une valeur de 299 euros sont offerts pour toute demande effectuée sur le site officiel de Motorola (voir conditions).

Les Bose QuietComfort (QC) Earbuds II offerts pour l'achat du Motorola Razr 40

Dévoilé en même temps que le Razr 40 Ultra, le Motorola Razr 40 est un smartphone pliant qui possède un écran principal pOLED de 6,9 pouces avec une définition en Full HD+ de 2640 x 1080 pixels, un écran externe pOLED de 1,5 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels. Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android 13 et alimenté par une batterie de 4200 mAh avec la charge rapide, le téléphone embarque un processeur Snapdragon 7 Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un double capteur de 64 MP (principal) + 13 MP (ultra grand angle) et un capteur frontal de 32 MP pour les selfies. Certifié IP52 pour la résistance à l'eau, le smartphone est compatible avec le WiFi, le Bluetooth 5.3 ou bien encore le GPS. Besoin d'en savoir davantage ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test du Motorola Razr 40.

Quant aux Bose QC Earbuds II, ce sont des écouteurs dotés de la technologie de calibrage audio CustomTune. Ils personnalisent intelligemment la réduction de bruit et les performances sonores pour s’adapter à vos oreilles. Une charge offre jusqu’à 6 heures d’écoute. L’étui de chargement fourni permet 3 charges supplémentaires de 6 heures pour un total de 24 heures d’écoute. Certifiés IPX4 pour une résistance à la sueur et à l’eau, les écouteurs intra-auriculaires signés Bose disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.3.