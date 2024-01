Ne ratez pas ce bon plan si vous avez l'intention d'acquérir le Galaxy S24+ ! Sur le site Boulanger, vous pouvez faire pas mal d'économies sur l'achat de la version 512 Go du smartphone Samsung. Et cerise sur le gâteau : le site e-commerce français vous offre la montre connectée Galaxy Watch 6.

Depuis la présentation des Galaxy S24 Series le 17 janvier dernier, il est possible de profiter de tarifs très avantageux lors des précommandes des nouveaux smartphones de la marque Samsung. Après le Galaxy S24 chez Amazon, c'est au tour de son grand frère d'être victime d'une superbe offre.

Ainsi, sur le site Boulanger, le Samsung Galaxy S24+ proposé dans son modèle 512 Go et son coloris noir passe de 1289 euros à 1019 euros grâce à une remise immédiate 120 euros et au code 150S24W donnant droit à 150 euros de réduction. Le coupon doit être saisi pendant l'étape de la commande.

Mais ce n'est pas fini ! En plus des 270 euros de rabais, il est possible de profiter d'un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien appareil. Pour ce faire, il est nécessaire de cliquer sur “Estimer un produit”, de choisir le modèle à rendre en magasin Boulanger et de répondre à diverses questions sur son état d'usure. Au terme de cette étape, l'enseigne indiquera alors la valeur de reprise de l'appareil, ce qui permettra d'avoir le bonus.

Le pack Samsung Galaxy S24+ (512 Go) + Galaxy Watch 6 est à 869 €

Au total, le S24+ revient donc au prix de revient maximal de 869 euros. Et pour information, Boulanger offre la montre connectée Galaxy Watch 6 d'une valeur de 319 euros pour toute commande du Galaxy S24+. L'objet connecté viendra s'ajouter directement au panier.

Pour en revenir au Galaxy S24+, le smartphone est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400 UWB, d'une batterie de 4900 mAh compatible avec la charge rapide à 45 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S24+.