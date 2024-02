Honor officialise le Magic6 Pro : pour 100 euros de plus, il fait le plein de nouveautés

Comme prévu, Honor annonce le Magic6 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme. Écran plus respectueux des yeux. Plate-forme plus puissante. Nouveaux modules photo à l’avant et à l’arrière. Batterie plus généreuse. Et design premium. Le téléphone fait le plein de nouveautés. Mais pour en profiter, vous devrez payer 100 euros de plus que le Magic5 Pro. Déjà en précommande, il sera disponible début mars. Présentations.

Honor a su nous séduire en 2023 avec son Magic5 Pro. À tel point que nous l’avons intégré dans notre sélection des meilleurs smartphones de l’année. Il faut dire qu’il avait tout pour plaire, notamment les orphelins de Huawei qui cherche à remplacer leur P30 Pro vieillissant. Doué dans tous les domaines, le Magic5 Pro avait également pour lui un tarif assez agressif pour un modèle haut de gamme : 1199 euros.

Un an plus tard, il est temps pour l’ancienne filiale de Huawei de présenter son remplaçant. Et ce fut chose faite aujourd’hui, à l’occasion d’une conférence de presse qui a eu lieu à Barcelone, en marge du Mobile World Congress qui ouvrira ses portes le 25 février. Voici donc le Magic6 Pro, le parfait remplaçant du Magic5 Pro dont il reprend la formule, mais qui profite aussi de nombreuses nouveautés dont vous pouvez d’ores et déjà retrouver les détails dans notre test complet.

Honor apporte de nombreuses améliorations au Magic6 Pro

Le Magic6 Pro a, sur le papier, tout pour plaire. Un grand écran AMOLED LTPO, doté de toutes les fonctionnalités de protection des yeux et d’un verre minéral « Nanocrystal Shield » encore plus résistant que celui du Magic6 Lite. Un Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Connexion 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 et appel satellite d’urgence. Batterie 5600 mAh Silicone Carbone compatible charge rapide 80 watts et charge sans fil 66 watts. Châssis en métal et coque étanche (IP68) en verre (pour la version noire) ou en cuir végane (pour la version verte).

Le module photo, qui arbore un design emprunté à un grand horloger de luxe, compte de nombreux éléments. D’abord, un module photo principal avec un capteur 50 mégapixels stabilisé et un objectif à ouverture variable (f/1.4 à f/2.0). Il est piloté par intelligence artificielle pour les photos en mouvement. Et il est accompagné d’un autofocus à détection de phase et d’un autofocus laser. Ensuite, un module avec téléobjectif télescopique et capteur 180 mégapixels, lui aussi stabilisé. Enfin, un module ultra grand-angle avec capteur 50 mégapixels similaire à celui du Magic5 Pro. À l’avant, le module selfie a été modernisé avec un capteur 32 mégapixels.

Honor emprunte quelques fonctions d’iOS pour MagicOS 8

L’ensemble est animé par MagicOS 8.0 basé sur Android 14. Le système d’exploitation compte quelques nouveautés intéressantes, dont Magic Capsule, une fonction qui singe Dynamic Island sur iOS. Ce n’est d’ailleurs pas la seule fonction d’iOS que vous retrouvez dans MagicOS 8.0, comme le prouve le mode réveil horizontal. Honor promet ici 4 ans de mise à jour d’Android et 5 ans de patch de sécurité. C’est deux ans de plus que le Magic5 Pro et un an de plus que le Magic V2. En revanche, les fonctions liées à l’IA promise par le patron de Honor lors du Snapdragon Summit ne sont pas présentes. Mais la marque promet qu’elles arriveront un peu plus tard…

Le Magic6 Pro fait donc le plein de nouveautés et d’améliorations. Mais cela est assorti évidemment d’un prix qui fait échos à ces innovations. Honor positionne son nouveau porte-étendard à 1299 euros, soit 100 euros de plus que son prédécesseur (qui subissait déjà une inflation identique). L’augmentation est donc sensible, même si le smartphone reste moins cher qu’un Galaxy S24 Ultra ou qu’un iPhone 15 Pro Max. Heureusement, Honor a prévu des offres de précommandes attractives pour compenser cette hausse tarifaire. Elles démarrent dès aujourd’hui et elles continueront un peu après le lancement commercial officiel, lequel est calé au 14 mars 2024.