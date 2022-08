Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro officielles : Samsung dévoile ses nouvelles montres connectées à partir de 300€

Après plusieurs mois de fuite, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 pro se dévoilent enfin officiellement aux yeux du grand public. Les grandes améliorations concernent avant tout l’autonomie des montres connectées, qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 80h d’utilisation. Le suivi du sommeil a lui été optimisé pour obtenir des données encore plus précises.

Après plusieurs jours de teasing — et plusieurs mois de fuites — Samsung a enfin tenu sa traditionnelle conférence estivale Unpacked ce mercredi 10 août. Les stars de l’événement ont bien entendu été les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, les smartphones pliables qui se sont également fait accompagner des Galaxy Buds 2 Pro très attendus. Mais le constructeur ne s’est pas arrêté là puisque nous avons également pu avoir un aperçu officiel des nouvelles Galaxy Watch 5.

Là encore, ce ne sont pas les fuites qui ont manqué concernant la nouvelle génération de montres connectées. De fait, Samsung a donc bien eu du mal à nous apprendre quelque chose de nouveau, même si la conférence nous a tout de même apporté quelques précisions très intéressantes. À commencer par l’autonomie, qui est certainement le point d’orgue des améliorations apportées à ces Galaxy Watch 5.

Jusqu’à 80 heures d’autonomie et de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil

En effet, grâce à sa batterie de 590 mAh, le modèle Pro peut se targuer de proposer une autonomie record de 80 heures maximum, bien que Samsung détaille en réalité une fourchette assez large commençant à 20 heures. Le modèle standard, quant à lui pourront atteindre les 50 heures d’autonomie en une seule charge, contre 40 heures pour la précédente génération.

Sur le même sujet : La Galaxy Watch 5 coûtera plus cher que la Watch 4, de 300 à 540 euros

Bien entendu, les Galaxy Watch 5 sont également plus puissantes que leurs prédécesseures : jusqu’à 27 % plus rapides selon Samsung, et ce malgré la même puce Exynos W920. Leur résistance a également été augmentée de 60 %. Les fonctionnalités de suivi de sommeil ont elles aussi eu droit à une petite optimisation, en proposant cette fois 4 modes différents : éveillé, sommeil paradoxal, sommeil profond et sommeil léger.

Le modèle Pro intègre de son côté une fonctionnalité de trackback qui permet de suivre votre trajet durant l’entraînement afin de revenir à votre point de départ. Les Galaxy Watch seront disponibles en deux versions 40 mm 45 mm, à partir de 300 €.