Vous avez l'intention de vous lancer dans le monde de la domotique ? Pour débuter dans cet univers, Boulanger vous permet d'acquérir un pack intéressant constitué de l'Echo Pop 2023 et d'une ampoule connectée. L'ensemble est vendu sous les 20 euros seulement.

Profitez vite de ce bon plan Boulanger avant qu'il ne soit trop tard ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, l'Echo Pop 2023 avec une ampoule connectée offerte est disponible sous la barre des 20 euros, ou plus précisément à 19,99 euros.

Afin d'obtenir ce prix très réduit, il suffit de cliquer sur ce lien du deal et d'ajouter l'assistant vocal Amazon au cours de l'étape du panier. Au terme de ces actions, Boulanger mettra automatiquement une ampoule connectée E27 de la gamme EssentielB (d'une valeur de 11,99 euros) durant la commande.

Lancée au printemps 2023, la dernière version de l'Echo Pop est à la fois un assistant vocal et une enceinte Bluetooth. Compact et doté de fonctionnalités Alexa offrant un son riche, l'objet connecté du géant Amazon est idéal pour les chambres à coucher et les petits espaces de la maison. Compatible avec Alexa, l'appareil permet de mettre de la musique ou d'utiliser la voix pour contrôler facilement vos appareils connectés, à l'instar de l'ampoule connectée offerte par Boulanger.