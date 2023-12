Galaxy Watch 6 : chute de prix sur la version 4G de la montre Samsung

La version 4G de la Galaxy Watch 6 fait l'objet d'une belle chute de prix chez Boulanger. Pour les prochaines fêtes de fin d'année, la montre connectée de la marque Samsung bénéficie d'une remise totale de 170 euros.

En prévision des fêtes de fin d'année 2023, Boulanger donne la possibilité à ses clients de se procurer une montre connectée Samsung à prix cassé. Actuellement, la Samsung Galaxy Watch 6 disponible dans sa version 4G et son coloris crème est à 249,99 euros au lieu de 369 euros. La réduction de 120 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 70 euros et par l'intermédiaire d'une réduction supplémentaire de 50 euros avec le coupon GW650 (à saisir durant l'étape de la commande).

Mais ce n'est pas tout ! Jusqu'au 27 décembre prochain, la Galaxy Watch 6 liée au bon plan Boulanger est éligible à une offre de remboursement de 50 euros. Grâce à cette ODR (voir conditions), la montre connectée du constructeur coréen revient alors à 199,99 euros.

Pour rappel, la Watch 6 de la gamme Galaxy est une montre connectée qui possède un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, un processeur Exynos W930, un espace de stockage de 16 Go, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le système d'exploitation mobile Wear OS. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté fonctionne grâce à une batterie de 300 mAh.

Concernant les principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve notamment le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil et le thermomètre.