Pixel 11 : on vous déconseille d’acheter ce modèle si vous êtes maladroit

Le test de durabilité de l’EPREL pour le Pixel 11 vient de tomber et, justement, l’un des modèles s’en sort moins bien que les autres dans ce domaine. En effet, ce dernier risque de se casser plus rapidement s’il chute à répétition.

Les Pixel 11 sont enfin disponibles depuis cette semaine. Dans l’ensemble, il faut bien reconnaître que cette nouvelle gamme est très similaire à l’ancienne génération, si ce n’est pour le nouveau processeur Tensor G6 qui vient apporter un peu de nouveauté. Mais ce constat se vérifie-t-il dans tous les domaines ? Pas vraiment, du moins pas du côté de la durabilité. De son côté, Google assure pourtant que ses nouveaux flagships sont plus résistants aux rayures, notamment grâce à leur verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Mais cela ne suffit pas à les protéger de tous les dangers. C’est en tout cas ce que l’on peut constater dans le dernier rapport du Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL), qui se charge de livrer des notes de durabilité et autre efficacité énergétique aux appareils électroniques et électroménagers. Parmi les tests menés par l’organisme, on trouve par exemple la résistance à la chute, ou combien de fois un appareil peut s’écraser au sol avant de présenter des dysfonctionnements.

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Ce Pixel 11 particulier résiste moins bien que les autres à la chute

Or, dans cette catégorie bien particulière, il y a du changement par rapport à la génération précédente, et de nature plutôt étonnante. En effet, tous les Pixel 11 s’en sortent relativement bien, avec une note globale de A. On note tout de même une résistance moindre sur le Pixel 11 Pro Fold, qui n’est pas très étonnant compte tenu du fait qu’il s’agit de la variante pliante de la gamme. Ce qui est en revanche inattendu, c’est la note du Pixel 11 Pro Fold.

Alors que ses compagnons de gamme dépassent aisément les 200 chutes avant de rencontrer des problèmes, le Pixel 11 Pro n’atteint que les 180 chutes. De fait, l’EPREL le note en catégorie B, soit une baisse significative par rapport à l’année précédente, où le Pixel 10 Pro parvenait à atteindre la notation A. Difficile d’expliquer le phénomène à l’heure actuelle. Voici les résultats obtenus par l’organisme de test :