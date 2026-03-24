Outlook : cette fonction pourrait vous convaincre de passer à la nouvelle version

Microsoft dévoile plusieurs nouveautés pour la dernière version d'Outlook. L'une d'elles est particulièrement utile. Au point de convaincre les récalcitrants de faire la mise à jour ? Voici de quoi il s'agit.

Si vous utilisez l'agrégateur de messageries Outlook, vous savez à quel point il est puissant. Tout comme Word ou Excel, le programme regorge d'options pour qui prend le temps de les apprivoiser. Microsoft en ajoute régulièrement, en sachant que l'entreprise se concentre depuis quelques années sur la nouvelle version d'Outlook. Une manière de vous pousser à faire la transition depuis l'ancienne mouture du logiciel.

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Reste qu'il faut proposer quelque chose de convaincant. Pouvoir rédiger un mail et y ajouter une pièce jointe même sans connexion Internet est pratique, mais ce n'est pas ça qui touchera les plus récalcitrants. En revanche, la nouvelle option disponible dans la dernière mise à jour d'Outlook pourrait faire pencher la balance. Elle se révèlera particulièrement utile chez les personnes devant jongler entre de très nombreux contacts.

Outlook s'enrichit d'une nouveauté bienvenue

Le principe est simple : une recherche de contacts quasi-instantanée. Dans les faits, il suffit de commencer à taper “un nom, un lieu, un poste, un service ou même une note personnelle que vous avez ajoutée” pour que la bonne personne s'affiche. Notez qu'Outlook cherchera dans toutes les bases de données à sa disposition. Microsoft précise qu'une fois le contact recherché obtenu, “vous pouvez lui envoyer un e-mail, l'appeler ou démarrer une conversation sur Teams directement à partir des résultats de recherche“.

La mise à jour comprend d'autres nouveautés concernant les contacts, comme un affichage plus clair et personnalisable de ces derniers. Le menu visible sur la capture d'écran ci-dessus permet d'envoyer un mail, d'appeler ou de parler sur Teams sans avoir à ouvrir la fiche. L'ensemble de ces options sera disponible sur la version Windows et Web d'Outlook. Le déploiement a déjà démarré pour tous les utilisateurs de Microsoft 365.

Source : Microsoft