Oubliez les soluces pour finir vos jeux, l’IA Copilot de Microsoft vous guide dans vos parties

Les soluces, guides et walkthrough vidéo sont des moyens populaires pour obtenir de l'aide sur un jeu vidéo. Ces solutions pourraient bientôt être ringardisées par l'IA.

Entre les nouveaux Copilot+ PC, la traduction par IA intégrée à Edge ou le copier-coller de Windows boosté à l'IA, Microsoft a une nouvelle fois prouvé qu'il était un pionnier en matière d'intelligence artificielle, et surtout de son implantation dans des produits et fonctionnalités utilisés au quotidien. Les amateurs de jeux vidéo voient également l'IA débarquer dans leur quotidien et les dernières annonces de Microsoft pourraient bien chambouler notre manière d'appréhender ce média.

L'assistant Copilot intégré à Windows sera prochainement capable de guider les joueurs pas à pas en pleine session de jeu. Si vous êtes bloqué quelque part ou avez besoin d'un conseil pour progresser dans votre partie, vous n'aurez donc plus besoin de consulter une soluce ou un walkthrough sur YouTube.

La fin des soluces et des walkthrough ?

La démonstration a été réalisée avec Minecraft, mais on peut imaginer qu'à terme, tous les jeux seront compatibles avec cette fonction. Dans la vidéo, on peut voir que le joueur est en mesure de parler en vocal avec Copilot. La discussion est naturelle, et Copilot parvient à guider le joueur en lui donnant des instructions pour ouvrir son inventaire, ou en lui expliquant de quels matériaux il a besoin pour fabriquer une épée. Copilot réussit aussi à identifier des ennemis et à donner des instructions pour se sortir d'une situation dangereuse.

Real time conversations with your AI companion Copilot, powered by OpenAI’s GPT-4o. pic.twitter.com/Ug7EWv2sah — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) May 20, 2024

Microsoft n'a pas révélé de date de sortie pour l'arrivée de cette option dans Minecraft et n'a pas partagé clairement ses ambitions quant à un déploiement plus massif. La manière dont fonctionne Copilot semble indiquer qu'il puisse intervenir pour n'importe quel jeu tournant sous Windows, et même sur émulateur, puisque l'IA analyse ce qui est affiché à l'écran.

Obtenir de l'aide en jeu sans quitter celui-ci pour se rendre sur une plateforme tierce est devenu un enjeu pour l'industrie vidéoludique. Sony s'est notamment distingué en la matière avec son Aide au jeu sur PS5, qui permet d'obtenir des indices prévus par les développeurs, et bientôt de l'aide de la communauté de joueurs. Mais avec l'IA, les joueurs pourront recevoir une assistance personnalisée en temps réel.

Source : Microsoft