Steelseries veut frapper très fort avec l’Arctis Nova 5, un casque gaming sans fil avec 60 heures d’autonomie

Steelseries veut étendre sa gamme de casques avec l’Arctis Nova 5, un périphérique gaming milieu de gamme « plus ». Ses deux atouts ? Sa grande fléxibilité, puisqu'il est aussi bien conçu pour les PC que les consoles, mais aussi son autonomie jusqu'à 60 heures.

SteelSeries a présenté son nouveau casque gamer, l’Arctis Nova 5. Vendu 139 euros, il veut proposer une expérience haut de gamme à la fois pour console, PC et mobiles.

Il s’agit d’un casque sans fil au design passe partout, avec un châssis en plastique noir qui sied aussi bien à un bureau qu'au métro. Pour le confort, la marque à opté pour un bandeau souple réglable ainsi que pour des coussinets en tissu. Bien évidemment, il est sans fil et la présence d’un dongle permet de le connecter rapidement en 2,4 Ghz à votre PC ou console. D’ailleurs, il est possible de jongler entre le mode Bluetooth et 2,4 Ghz avec la simple pression d’un bouton, pour passer de votre PS5 à votre mobile en un clin d’œil. Malin et pratique.

Steelseries veut séduire ceux qui cherchent un casque polyvalent

Le casque dispose de transducteurs magnétiques en néodymes ainsi que de l’audio spatialisé à 360 degrés. En ce qui concerne le micro rétractable, Steelseries promet une élimination des bruits parasites grâce à l’ « IA », terme un peu fourre-tout on vous l'accorde. Concrètement, lorsque vous jouerez en ligne, vos coéquipiers entendront votre voix, mais pas votre clavier mécanique même s'il fait un boucan d'enfer.

Casque sans fil oblige, l’autonomie est un critère important avant achat. Steelseries semble l’avoir compris et promet jusqu’à 60 heures de jeu avant de tomber en rade de batterie. Plus, le casque est compatible avec la recharge rapide et le constructeur promet 6 heures de jeu après 15 minutes de charge seulement.

Enfin, Steelseries insiste beaucoup sur l’application compagnon du Nova 5. Disponible sur Android et iOS, elle permet de régler son casque selon ses envies et de sélectionner jusqu’à 60 profils préétablis par des ingénieurs. Des profils dédiés à des jeux très éclectiques, puisqu’on a du Fortnite, du World of Warcraft ou du GTA V. Sur un FPS, par exemple, les bruits de pas seront mis en avant tandis que dans un jeu plus « cinématique », ce seront les voix. Il est évidemment possible de régler tout ça directement depuis le logiciel Steelseries sur Windows.

L’Arctis Nova 5 est d’ores et déjà disponible à la vente au prix de 139 euros.