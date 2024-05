Windows 11 décuple la puissance du copier-coller grâce à l’IA, vous allez gagner du temps tous les jours

Microsoft révolutionne le copier-coller avec sa nouvelle fonctionnalité Advanced Paste dans PowerToys pour Windows 11. Grâce à l'intelligence artificielle, cette mise à jour permet de convertir le contenu du presse-papiers à la volée. Une petite révolution pour améliorer les flux de travail des utilisateurs.

La fonction de copier-coller est essentielle pour de nombreux utilisateurs, et elle continue d'évoluer avec le temps. Microsoft travaille activement à l'amélioration de ses outils, notamment avec l'introduction prochaine de la fusion directe de la mise en forme dans Microsoft Word. Cette évolution permettrait aux utilisateurs de copier des contenus tout en conservant leur style et leur format d'origine, ce qui simplifierait grandement l'édition de documents.

Récemment, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée Advanced Paste à PowerToys – un ensemble d'outils utilitaires gratuits qui permet aux utilisateurs avancés de personnaliser et d'optimiser leur PC – pour Windows 11. Cette mise à jour, incluse dans la version 0.81, utilise l'intelligence artificielle pour transformer le contenu du presse-papiers. En utilisant la commande Windows + Maj + V, les utilisateurs peuvent accéder à une fenêtre de texte Advanced Paste – Collage Avancé – qui offre des options de conversion, y compris en texte brut, en markdown et en JSON.

Windows 11 introduit le copier-coller alimenté IA

La véritable innovation réside dans l'option “Paste with AI” ou “Coller avec IA”. En activant cette fonction dans les paramètres de collage avancé, les utilisateurs peuvent entrer des requêtes spécifiques via une invite de commande OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT. Que ce soit pour résumer un texte, effectuer des traductions, générer du code ou réécrire un passage dans un style plus professionnel, les possibilités sont vastes.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut disposer d'une clé API OpenAI. C’est un identifiant unique qui permet d'accéder aux services d'intelligence artificielle de l’entreprise. De plus, il est nécessaire d'acheter des crédits pour son compte OpenAI afin de payer les requêtes effectuées par l'API. Ces derniers sont distincts d'un abonnement payant à ChatGPT et permettent de payer uniquement pour les services utilisés.

Une fois ces prérequis remplis, l'option “Coller avec IA” devient un outil puissant pour transformer le contenu du presse-papiers. Cette intégration permet de gagner du temps et d'améliorer la précision des tâches répétitives en rendant le processus de copier-coller plus intelligent et adaptable à divers besoins professionnels. Elle transforme cet outil basique en une véritable machine à productivité.