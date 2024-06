Microsoft souhaite attaquer de front la ROG Ally et le Steam Deck avec une nouvelle console innovante

Microsoft a présenté ses futurs blockbusters lors du Xbox Showcase. L’occasion pour Phil Spencer, le big boss de la division Xbox, de parler de ses envies et des futurs projets de la marque. Il évoque par exemple une console portable qui viendrait concurrencer la ROG Ally, la Lenovo Legion Go ou encore le Steam Deck.

Le Xbox Showcase a été l’occasion pour Microsoft de présenter ses nouveaux jeux : Gears of War E Day, Fable, Black Ops 6, Doom The Dark Ages… il y en a eu pour tous les goûts. Une Xbox Series X sans lecteur de disques a aussi été dévoilée. Cependant, c’est bien l’existence d’une éventuelle Xbox portable qui fait parler aujourd’hui, et ce à cause des déclarations de Phil Spencer.

Le big boss de la division Xbox a accordé une interview à IGN dans laquelle il confie son amour du format. Il se permet même de confirmer à demi-mots que ses équipes travaillent bien sur une Xbox portable.

Microsoft aimerait sortir une Xbox Portable afin de concurrence la ROG Ally

Phil Spencer a en effet lâché de gros indices sur le futur de la Xbox, tout en gardant une part de mystère afin de jouer le suspens :

« Je pense que nous devrions aussi avoir notre console portable. Le futur pour nous est génial concernant le hardware. Le travail fourni par les équipes autours des différents formats, des différentes manières de jouer… je suis très excité à propos de tout ça. Aujourd’hui, on a parlé des jeux, mais le temps va venir de parler plus de plateforme ».

A lire aussi – La ROG Ally X d’Asus se dévoile : plus d’autonomie, une meilleure ergonomie et des sticks plus durables, elle veut corriger les défauts de la première console

Une confession étonnante de la part d’un Phil Spencer qui semble bien décidé à donner un aperçu du futur de Xbox. Mais quelle forme pourrait prendre une Xbox Portable ? Aurons-nous quelque chose de similaire au PlayStation Portal qui fonctionne en streaming ? Que nenni :

« J’aime ma ROG Ally, ma Lenovo Legion Go, mon Steam Deck. Je pense que pouvoir jouer à des jeux localement est vraiment important. J’aimerais avoir une machine capable de booter directement sur l’écran Xbox en plein écran, mais en mode compact. ».

Si nous sommes loin d’une présentation officielle, les dires de Phil Spencer laissent peu de place au doute. Oui, Microsoft a bien l’air de travailler sur une telle machine. La sortir aurait du sens, étant donné que ce format s’avère très populaire ces derniers temps. Reste à savoir quand la chose sera dévoilée.