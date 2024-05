Microsoft améliore la traduction intégrée à Edge, voici les nouvelles fonctions du navigateur

Microsoft Edge va bientôt offrir la traduction et le doublage en temps réel des vidéos sur diverses plateformes, y compris YouTube. Cette nouvelle fonctionnalité résulte de l'intégration de l'assistant IA Copilot dans le navigateur.

Microsoft Edge, le navigateur par défaut sous Windows 11, ne cesse de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités grâce à l'intelligence artificielle. En avril, l'intégration de l'assistant IA Copilot a permis d'améliorer les capacités de rédaction en offrant des suggestions de réécriture et des conseils pour structurer les phrases. Le navigateur a également introduit des options pour l'écriture manuscrite avec des stylos numériques. Cependant, Microsoft a aussi été critiqué pour ses tentatives agressives de promouvoir Edge via des pop-ups envahissants. Malgré ces controverses, l'entreprise continue d'innover en y intégrant des fonctions avancées.

Prochainement, Microsoft Edge permettra de traduire et de doubler des vidéos en temps réel sur des plateformes telles que YouTube, LinkedIn et Coursera. Cette fonctionnalité, rendue possible par l'intégration de Copilot, l'assistant IA de Microsoft, promet d'améliorer significativement l'accessibilité et la compréhension des contenus vidéo. Les utilisateurs pourront recevoir des traductions textuelles et vocales simultanément pendant la lecture des vidéos.

Edge va permettre la traduction en temps réel des vidéos sur Youtube

Cette nouvelle capacité de traduction en temps réel d'Edge est une avancée importante par rapport aux outils existants. Pour le moment, elle permet des traductions de l'anglais vers l'allemand, l'hindi, l'italien, le russe et l'espagnol, ainsi que du espagnol vers l'anglais. On imagine bien que le français devrait suivre bientôt. En facilitant la compréhension des vidéos, cette fonctionnalité est aussi particulièrement utile pour les personnes ayant des problèmes auditifs, ainsi que pour ceux qui souhaitent suivre des contenus dans des langues étrangères.

En plus de YouTube, Microsoft Edge supportera la traduction et le doublage en temps réel pour des sites d'actualités comme Reuters, CNBC et Bloomberg. Microsoft travaille à étendre progressivement la liste des langues et des sites web pris en charge. Edge offre déjà des fonctionnalités alimentées par l'IA, comme les résumés de vidéos YouTube. Avec ces nouvelles capacités de traduction et de doublage, il continue de se positionner comme un navigateur innovant et pratique pour une utilisation quotidienne.