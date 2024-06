Abonnés au PlayStation Plus Extra/Premium, réjouissez-vous, de gros jeux rejoignent le catalogue en juin 2024

Sony a communiqué la liste des jeux arrivant dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2024. Si vous aimez vous battre contre d'immenses boss, vous perdre dans des tableaux de chiffres et des tactiques, ou forger des alliances pour asseoir votre domination, vous allez être servi.

Après un mois de mai marqué par l'arrivée de Red Dead Redemption 2 dans les tiers Extra et Premium du PlayStation Plus, Sony annonce les jeux qui rejoignent le catalogue à partir du 18 juin prochain. Et comme vous allez pouvoir le constater, il y a du lourd, et pour tous les goûts.

Le plus gros nom de cette sélection est sans doute Monster Hunter Rise, disponible dans l'abonnement sur PS4 et PS5. Alors que Monster Hunter Wilds s'est montré lors du Summer Game Fest, les joueurs PlayStation vont pouvoir profiter du jeu actuel de la licence de Capcom. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce titre propose de préparer des expéditions pour chasser d'énormes créatures, avec un gameplay assez léché.

La liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra/Premium en juin 2024

Ensuite, ce sont les amateurs de jeux de gestion et de stratégie qui sont gâtés avec Football Manager 2024 et Crusader Kings III, tous deux sur PS5. Le premier permet de patienter avant la reprise de la saison de clubs, quand le second propose de créer sa dynastie et de tenter de dominer l'Europe médiévale.

Pour le reste, nous avons :

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4, PS5)

After Us (PS5)

Anno 1800 (PS5)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4, PS5)

Far Cry 4 (PS4)

LEGO The Hobbit (PS4)

LEGO The Incredibles (PS4)

Enfin, les membres du PlayStation Plus Premium accèdent également à Kayak VR: Mirage sur PS VR2 et à plusieurs jeux classiques d'anciennes consoles Sony :

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (PS4, PS5), initialement sorti sur PSP

Ghosthunter (PS4, PS5), initialement sorti sur PlayStation 2

Daxter (PS4, PS5), initialement sorti sur PSP

Il y a de quoi faire donc, vous ne risquez pas de vous ennuyer durant l'été, surtout que la durée de vie de certains de ses jeux peut facilement s'envoler. Rendez-vous maintenant en juillet pour une nouvelle sélection de jeux rejoignant le catalogue PS Plus Extra/Premium.