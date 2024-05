Copilot+ PC : pourquoi vous n’utiliserez plus votre laptop Windows comme avant

De nouveaux PC portables Windows baptisés Copilot+ PC vont bouleverser notre manière d'utiliser un ordinateur. Grâce à un NPU et à des modèles de langages exécutés en local, Windows prend désormais en charge des fonctions d'IA génératives en natif.

Microsoft vient d'annoncer une nouvelle gamme de PC portables sous Windows : les Copilot+ PC. Optimisés pour l’intelligence artificielle et embarquant nativement des fonctions d'IA générative, ces ordinateurs “marquent le changement le plus important de Windows depuis des décennies”, assure l'éditeur américain. Les promesses et l'ambition affichée sont en tout cas très élevées. Microsoft n'hésite pas à se comparer à Apple, proclamant jusqu’à 58 % de performance en plus sur des tâches parallèles complexes pour les Copilot+ PC par rapport à un MacBook Air.

“Nous franchissons un nouveau cap en intégrant l’IA directement au cœur du PC : nous avons ainsi intégralement repensé le PC, du processeur au système d’exploitation, de la couche applicative au cloud”, explique l'entreprise. Ces nouveaux Copilot+ PC sont basés sur une architecture remaniée, qui ne repose plus seulement sur le duo CPU et GPU, mais aussi sur une unité de traitement neuronal (NPU). Le NPU combine de grands modèles de langage (LLM) tournant sur le cloud Azure avec de petits modèles de langage (SLM) disponibles en local pour fournir une expérience IA dépeinte comme révolutionnaire.

L'IA générative à portée de main

Les plateformes d'IA générative se sont multipliées ces derniers mois. Pour se démarquer, Microsoft veut incorporer ce type de fonctionnalités directement au niveau de Windows. La première grande nouveauté des Copilot+ PC est Recall. Cette option doit permettre de retrouver un contenu (un fichier, un email, un site web visité) plus facilement et intuitivement. Une frise chronologique permet de retracer son activité sur le PC, que ce soit sur une application, sur un site web, ou sur un document.

Recall propose aussi des suggestions d’actions basées sur la reconnaissance des objets. Pour alimenter cette fonction, le système va prendre de nombreuses captures d'écran lors de votre activité, qui servent à alimenter la frise. Il est possible d'exclure certaines applications et sites web de Recall, de supprimer des captures ou toutes les captures prises dans une plage de temps donnée, et de mettre le tout en pause depuis une icône située dans la barre d’état système de la barre des tâches.

L'autre grande option d'IA générative est Cocreator, un outil de création et d’édition d’images assistées par l’IA. L'utilisateur peut ainsi créer ou modifier une image à partir de prompts directement dans son logiciel d'édition, tout en continuant de profiter des fonctionnalités de celui-ci. Paint et Photos sont compatibles, mais aussi diverses applications tierces, comme Adobe Photoshop, Lightroom et Express ou DaVinci Resolve Studio.

Un curseur de créativité permet de choisir parmi plusieurs propositions, de la plus terre-à-terre à la plus originale. Grâce au NPU et aux puissants petits modèles de langage qui s’exécutent localement sur le PC, Microsoft fait que savoir la génération d'image est bien plus efficace que sur les services en ligne.

Les premiers Copilot+ PC arrivent très bientôt

Les Copilot+ PC vont aussi accéder aux Live Captions, une fonction de traduction en temps réel. Tous les flux audio émis par votre PC peuvent être convertis en sous-titres, qui s'affichent instantanément à l’écran, même en utilisant une application tierce. Pour l'instant, les sous-titres sont générés uniquement en anglais, mais plus de 40 langues sont prises en charge pour la source audio.

Lors d'un appel vidéo, Portrait light va utiliser l'IA pour ajuster automatiquement l’éclairage et améliorer l'image lorsque la lumière manque. Les Copilot+ PC sont aussi dotés d'une nouvelle touche de clavier Copilot, servant à invoquer l'assistant IA. Une nouvelle application Copilot a été développé pour l'occasion. Le dernier modèle GPT-4o d’OpenAI sera prochainement disponible via Copilot.

Les nouveaux Surface Pro et Surface Laptop sont les premiers ordinateurs portables de Microsoft estampillés Copilot+ PC. Ils seront disponibles le 18 juin prochain à partir de 1 199 euros en précommande. À partir de cette date, des Copilot+ PC d'autres marques seront aussi lancées : l’Acer Swift 14 AI 5K, l’Asus Vivobook S 15, les Dell XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455, et Latitude 5455, les HP OmniBook X AI PC et HP EliteBook Ultra G1q AI, les Yoga Slim 7x et ThinkPad T14s Gen 6 de Lenovo, et le Samsung Galaxy Book4 Edge.

Source : Microsoft